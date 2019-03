‘대륙철도 운영’ 국제철도협력기구 사장단 회의 다음달 서울서 개최 경제 입력 2019.03.19 (09:00)

대륙철도를 운영하는 국가의 철도기관 대표들이 한자리에 모이는 회의가 다음 달 서울에서 열립니다.



코레일은 '제34차 국제철도협력기구(OSJD) 사장단 회의'를 다음 달 8일부터 12일까지 서울 소공동 롯데호텔에서 개최한다고 밝혔습니다.



국제철도협력기구는 1956년 유럽과 아시아 간 국제철도 운행을 위해 창설된 국제기구로 우리나라와 러시아, 중국, 북한 등 29개국 정부와 철도 운영 기관이 참여하고 있습니다. 1년마다 정기적으로 열리는 사장단 회의에서는 유라시아 횡단 철도 운영을 위한 주요 내용을 다뤄 '대륙철도의 유엔총회'라고 불립니다.



이번 서울 사장단 회의의 표어는 '평화로! 번영으로!(Toward the Future of Peace and Prosperity)'로 화물과 여객, 시설 차량 등 5개 분과 위원회의 지난해 활동성과 공유와 OSJD 운영과 업무 계획 등을 논의할 예정입니다.



코레일은 이번 회의에 러시아와 중국, 폴란드 등 동유럽과 중앙아시아 27개국 대표단과 철도 전문가 등 국내외 300여 명이 참석할 것으로 예상하고 있습니다.



정인수 코레일 사장직무대행은 "우리나라가 정회원으로 가입한 후 처음 개최하는 대규모 국제회의인 만큼 완벽하게 준비하겠다"며 "세계 철도 대표들에게 한국 철도의 기술력과 잠재력 그리고 대륙철도의 비전을 전하는 장이 되도록 하겠다"고 말했습니다.



[사진 출처 : 코레일 제공]

