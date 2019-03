[스폿@뮤직뱅크 라이브] “지각이야!” 아이돌이 멤버를 깨우는 방법 페이스북 Live 입력 2019.03.22 (12:38)

Check out a live stream of your favorite K-pop stars spotted on their way to KBS music show, 'Music Bank'. After the debut, idol groups usually live together. Mostly their schedule starts early in the morning, but what if a member is still sleeping even a minute before the gathering time? Rookie group ARGON suggested a solution; a main vocalist's morning call. Haneul said "Gon is a sleepyhead. He always doesn't move at all as if he ate a poisoned apple. Then I use this." He sang EXO 'morning call'. Then, another member Kain, who had been a main dancer of BTS, showed off the highlight part and said that their goal is to be a global group. Also, take a look at Argon's Japanese, French, Chinese, English, Jeonju dialect! Videos of GWSN, S.I.S, LOONA are also included.



아이돌 가수들의 생생한 아침 출근길을 전해드리는 스폿@뮤직뱅크입니다.



데뷔 후 합숙생활을 시작하는 아이돌 가수들. 새벽부터 일찍 기상해야 하는 날이 많은데, 집합 1분 전까지 일어나지 않는 멤버가 있다면? 데뷔 후 <뮤직뱅크>에서 두 번째 무대를 갖는 신인 그룹 아르곤(ARGON)이 해답을 제시했습니다. 바로 메인보컬 담당 멤버의 모닝콜인데요. 하늘은 "곤이가 잠이 진짜 많다. 깨워도 독사과를 먹은 듯이 꼼짝 안 한다. 그럴 때 쓰는 방법이 있다"며 엑소의 '모닝콜'을 불렀습니다. 방탄소년단 댄서로 활동했던 멤버 카인은 직접 안무를 선보이며 "전 세계를 무대로 활동하는 글로벌 그룹이 되겠다"라는 포부를 보이기도 했는데요. 일본어, 프랑스어, 중국어, 영어, 전주 사투리(?)까지 구사한 아르곤의 흥 넘치는 인터뷰, 영상으로 확인하시죠!



공원소녀, 이달의 소녀, S.I.S의 영상도 함께 담았습니다.



