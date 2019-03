백악관 “시리아서 IS 점령지 100% 제거” 선언 국제 입력 2019.03.23 (03:35) 수정 2019.03.23 (04:12)

시리아에서 극단주의 무장세력 이슬람국가(IS)를 100% 제거했다고 미국 백악관이 밝혔습니다.



세라 샌더스 백악관 대변인은 현지시간으로 22일 도널드 트럼프 대통령과 동행해 플로리다주 마러라고 리조트로 가는 대통령 전용기 안에서 기자들에게 "시리아에서 IS 칼리프국이 100% 제거됐다"고 말했습니다.



샌더스 대변인은 패트릭 섀너핸 미 국방장관 대행이 도널드 트럼프 대통령에게 IS 관련 보고를 했다고 덧붙였습니다.



트럼프 대통령은 이어 취재진과 만나 IS 점령지가 붉은색으로 표시된 두 지도를 보여주며 "이것은 2016년 대선 선거일의 IS이고, 저것은 현재의 IS"라며 "여러분이 이 지도를 가져도 된다. 축하한다"고 말했습니다.



한 지도는 IS가 한때 다스린 넓은 지역이 붉은색으로 표시돼 있었고, 다른 지도에는 붉은색이 전혀 표시되지 않았다고 AFP통신은 설명했습니다.



백악관의 'IS 제거' 선언은 미군의 지원을 받는 시리아민주군이 IS의 마지막 거점인 시리아 동부 바구즈 지역에 대한 군사작전을 벌인 끝에 나온 것입니다.



[사진 출처 : EPA=연합뉴스]

