국제 해킹방어대회 ‘코드게이트’서 한국 ‘앙진모띠’ 2년 연속 우승 IT·과학 입력 2019.03.27 (16:04) 수정 2019.03.27 (16:15)

댓글

좋아요

스크랩하기

공유하기 글씨 크게보기

가

글씨 작게보기

국제 해킹방어대회 '코드게이트'에서 한국의 '앙진모띠'팀이 2년 연속 일반부 우승을 차지했다고 과학기술정보통신부가 밝혔습니다.



대학생부에서는 포항공대의 PLUS 팀이, 만 19세 이하의 주니어부에서는 한국디지털미디어고 이주창 학생이 우승했습니다.



코드게이트는 지난 2008년부터 시작된 국제대회로, 올해는 26∼27일 서울 코엑스에서 열렸으며, 98개국의 1천881개 화이트해커팀이 참가해 실력을 겨뤘습니다.



대회 부대 행사로 보안 트렌드를 소개하는 '글로벌 보안 콘퍼런스', 차세대 IT 기술을 선보이는 'IT 시큐리티 쇼' 등이 열렸습니다.



유영민 장관은 "5G 세상에서는 사이버안전을 책임질 보안인재의 역할이 중요할 것"이라며 "혁신성장을 선도할 핵심인재 육성에 더욱 역량을 집중할 계획"이라고 밝혔습니다.

국제 해킹방어대회 ‘코드게이트’서 한국 ‘앙진모띠’ 2년 연속 우승

입력 2019.03.27 (16:04) 수정 2019.03.27 (16:15) IT·과학

국제 해킹방어대회 '코드게이트'에서 한국의 '앙진모띠'팀이 2년 연속 일반부 우승을 차지했다고 과학기술정보통신부가 밝혔습니다.



대학생부에서는 포항공대의 PLUS 팀이, 만 19세 이하의 주니어부에서는 한국디지털미디어고 이주창 학생이 우승했습니다.



코드게이트는 지난 2008년부터 시작된 국제대회로, 올해는 26∼27일 서울 코엑스에서 열렸으며, 98개국의 1천881개 화이트해커팀이 참가해 실력을 겨뤘습니다.



대회 부대 행사로 보안 트렌드를 소개하는 '글로벌 보안 콘퍼런스', 차세대 IT 기술을 선보이는 'IT 시큐리티 쇼' 등이 열렸습니다.



유영민 장관은 "5G 세상에서는 사이버안전을 책임질 보안인재의 역할이 중요할 것"이라며 "혁신성장을 선도할 핵심인재 육성에 더욱 역량을 집중할 계획"이라고 밝혔습니다.

기자 정보