[영상] 에픽하이 신곡 '_______' 들려주면, 고양이가 잠든다?

11일 발매된 에픽하이 새 앨범 ‘sleepless in __________'의 수록곡 중 한 곡이 뜻밖의 고객들에게 주목을 받고 있습니다. 바로 '고양이'인데요.



앨범의 7번째 수록곡 'lullaby for a cat(고양이 자장가)'을 애완 묘에게 들려줬더니, 실제로 잠이 들었다는 에픽하이 팬들의 후기가 SNS에 줄지어 올라오면서, 고양이 재우기 인증놀이가 유행처럼 번지고 있습니다. 노래의 원곡자인 타블로도 "이 노래가 제목 그대로 고양이를 재울 줄은 몰랐다"며 놀라워했는데요.



과연 이 노래가 진짜 고양이를 재울 수 있을까요? 궁금한 건 못 참는 케이야에서 고양이 카페를 직접 찾아가, 'lullaby for a cat'을 들려줘 봤습니다. 결과는 영상으로 확인하시죠~

