[스폿@뮤직뱅크 라이브] “모두 대박 났으면” 아이돌 가수들의 마지막 인사 페이스북 Live 입력 2019.03.29 (15:02)

Check out a live stream of your favorite K-pop stars spotted on their way to KBS music show, 'Music Bank'. Today is 100th and the last episode of Spotted at Music Bank. Idols were disappointed by the notification and did the last farewell. DIA said "we should be together for a whole year. It is very sad, you guys always greeted us. We will miss you." Momoland went on to say "we wish all of us become a hit." Also, take a look at the last messages of G-IDLE, GWSN, Jeong Sewoon, TXT, T-Bird, Trei, Argon, and so on.



아이돌 가수들의 생생한 아침 출근길을 전해드리는 스폿@뮤직뱅크입니다.



오늘 스폿@뮤직뱅크가 100회와 동시에 마지막 방송을 맞았습니다. 아이돌 가수들은 아쉬움을 담아 마지막 인사를 했는데요.



다이아는 "사계절을 함께 해야 하는데 서운하다. 뮤직뱅크 올 때마다 항상 MC분들이 반겨주셨는데 앞으로 많이 허전할 것 같다"라며 소감을 전했습니다.



모모랜드는 "모모랜드도 그렇고 함께 했던 분들 모두 대박 났으면 좋겠다"고 말했는데요. (여자)아이들, 공원소녀, 정세운, TXT, 티버드, 트레이, 아르곤 등 아이돌 가수들의 마지막 메시지, 영상으로 확인하시죠!



