[글로벌 돋보기] 에펠탑 불이 꺼지고 학생들은 학교에 가지않고…기후변화에 대한 우려와 자성

‘어스 아워’에 맞춰 불이 꺼진 독일 베를린 브란덴부르크문 앞에서 자전거 동력을 활용해 상영 중인 영화를 시청하고 있는 환경 운동가들. 올해 ‘어스 아워’의 주제는 ‘줄이고(Reduce), 다시 생각하고(Rethink), 삶의 방식을 바꾸자(Change the Way We Live)’였다.