강원도 vs. 환경부, 대안 없나? 뉴스9(춘천) 입력 2019.04.02 (19:00) 수정 2019.04.03 (00:47)

[앵커멘트]



방금 보신 것처럼

춘천속초 동서고속화철도가

강원도민의 숙원사업이지만

해결되지 않고 있습니다.

대안은 없는 것인 지

취재기자와 함께

자세한 얘기 들어보도록 하겠습니다.

심재남기자, 어서 오십시요?





[질문1]



앞서, 보도된 내용을 보니까

환경부가 열쇠를 쥐고 있는 셈인데요.

도 출신 국회의원들이

오늘 환경부 장관을 불러서

이 문제를 논의했다면서요?



[답변1]



강원도 국회의원 협의회가 오늘 의원회관에서 환경부 장관을 불러 간담회를 가졌습니다.



이 자리에서 의원들은 동서고속화 철도의필요성을 설명했습니다.



---- VCR 1 in!! ---



특히, 30년 숙원사업인 이 사업에 대해 환경부가 왜 미온적인 태도를 보이는 지따져 물었습니다.



또, 강원도와 국토부가 제시하고 있는 노선을 받아들여 줄 것을 요구했습니다.



환경부 장관은 도출신 의원들의 요구를 경청하고 나서, 실무 부서와 검토하겠다고 말했습니다.



이에앞서, 강원도와 국토부는 최근 철도 노선이 미시령터널 직하부가 타당하다는 보완서를 환경부에 접수한 상태입니다.



---- VCR 1 out!!!----



[질문2]



이 밖에도

환경부와 관련된 강원도의 현안이 많은 것 같습니다.

설악산 오색삭도 사업도

마찬가지인데요.

대안이 없는 것인가요?

[답변2]



설악산 오색삭도도 환경부에 장기간 발목이 잡힌 사업입니다.



이 사업은 정부가 2015년에 시범으로 결정하면서 추진됐습니다.



---- VCR 2 in!!! ---



강원도와 양양군은 그 해에 환경영향평가서를 제출했는데요.



환경청은 멸종위기종 보호 등 30여 항에 대해 보완을 요청했습니다.



2년 반이나 지난 지금, 보완서 작성이 마무리되고 제출만 남았는데요



환경단체의 반대도 여전한 상황입니다.



환경청의 보완서 검토가 빠르게 진행되고, 환경단체에 대한 설득이 과제로 남았습니다.



---- VCR 2 out!!! ---



[질문3]



횡성 상수원보호구역 해제 문제도 역시 환경부 주관입니다.

이 문제는 어떻게 진행되고 있습니까?



[답변3]



이 문제는 2년 전 표면화됐습니다.



그 해에 횡성의 군부대가 이전했는데, 땅이 상수원 보호구역이어서, 개발에 제동이 걸렸습니다.



---- VCR 3 in!!! ---



여기에, 개발에 제약을 받아온 주민들도 강력 반발하고 있습니다.



원인은 아래 쪽에 원주시 취수장이 있기 때문인데요.



강원도와 횡성군은 취수장을 공업용수로 전환하거나, 광역상수도 등 새로운 수원으로 대체할 것을 건의하고 있습니다.



---- VCR 3 out!!! ---



그러나, 환경부는 지방상수도 폐지나 광역 상수도 공급은 불가하다는 입장을 고수하고 있습니다.



이렇듯, 환경부가 강원도의 주요 현안에 대해 사사건건 제동을 걸고 있다는 지적이 나오고 있습니다.(끝)

