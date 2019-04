“새앨범으로 보답”…방탄소년단, 아시아 투어로 25만 관객 동원 입력 2019.04.07 (13:23) 연합뉴스

그룹 방탄소년단이 '러브 유어셀프'(LOVE YOURSELF) 투어의 아시아 4개 지역 9회 공연으로 25만 관객을 동원했다.



소속사 빅히트엔터테인먼트는 대만, 싱가포르, 홍콩에 이어 7일 태국 공연을 끝으로 아시아 투어를 마무리한다며 이같이 밝혔다.



전날 태국 방콕 라자망갈라 국립경기장에서 열린 공연에는 객석을 메운 팬들의 함성이 뜨거웠다.



방탄소년단은 '아이돌'(IDOL)을 시작으로 'DNA', '마이크 드롭'(MIC Drop) 리믹스 등 세계적인 히트곡을 화려한 군무와 함께 선보였다.



또 '전하지 못한 진심', '티어'(Tear) 등 유닛과 솔로 무대를 잇달아 선보이며 30여 곡에 달하는 다채로운 무대를 꾸몄다.



방소년단은 아시아 투어를 마무리하며 "6년 전 데뷔해 첫 공연했을 때부터 지금까지 우리를 반겨주고 환영해준 아미(팬클럽) 여러분에게 진심으로 감사드린다"고 인사했다.



이어 "여러분이 축제처럼 함께 즐겨주셔서 행복한 추억과 에너지를 많이 얻었다"며 "아미 여러분이 보여준 관심과 사랑에 보답할 수 있도록 새 앨범과 좋은 무대로 보답하겠다"고 말했다.



이들은 오는 12일 새 앨범 '맵 오브 더 솔 : 페르소나'(MAP OF THE SOUL : PERSONA)를 전 세계 동시 발매하고 미국 NBC 코미디쇼 '새터데이 나이트 라이브'(SNL)에서 컴백 무대를 선보인다.



이어 5월 4~5일 미국 로스앤젤레스를 시작으로 시카고와 뉴저지를 거쳐 브라질 상파울루, 영국 런던, 프랑스 파리, 일본 오사카와 시즈오카 등 세계 8개 지역에서 '러브 유어셀프 : 스피크 유어셀프'(LOVE YOURSELF : SPEAK YOURSELF) 스타디움 투어를 개최한다.



[사진 출처 : 연합뉴스]

