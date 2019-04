방탄소년단 새 앨범 오늘 전 세계 동시 발매 문화 입력 2019.04.12 (11:46) 수정 2019.04.12 (11:47)

그룹 방탄소년단의 새 앨범이 우리 시각으로 오늘(12일) 오후 6시 전 세계 동시 발매됩니다.



방탄소년단의 새 앨범 '맵 오브 더 솔: 페르소나(MAP OF THE SOUL: PERSONA)'는 지난 2년 6개월 동안 선보인 '러브 유어셀프(LOVE YOURSELF)' 시리즈를 이은 새로운 연작의 첫 앨범입니다.



지금의 위치에 오를 수 있게 해준 세계 팬들에게 전하고 싶은 솔직한 이야기를 담은 새 앨범에는 타이틀곡 '작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) feat. Halsey', RM의 솔로곡 '인트로인(Intro : Persona)' 등 모두 7곡이 수록됐습니다.



데뷔 2년 만에 빌보드 정상을 휩쓴 미국의 팝스타 할시(Halsey)가 타이틀곡의 피처링을 맡았고, 세계적인 싱어송라이터 에드 시런(Ed Sheeran)도 '메이크 잇 라이트(Make It Right)' 제작에 참여했습니다.



제이홉, 진, 정국으로 구성된 새로운 조합의 유닛 곡 '자메 뷔(Jamais Vu)', 처음부터 끝까지 이어지는 강렬한 비트와 진의 애드리브 보컬이 인상적인 힙합곡 '디오니소스(Dionysus)'도 선보입니다.



방탄소년단의 새 앨범은 예약 판매 첫날부터 어제(11일)까지 30일째 아마존 CDs & Vinyl 부문 베스트셀러 1위를 지키고 있으며, 선 주문량은 총 302만 1,822장을 기록했습니다.



지난 10일 미국으로 출국한 방탄소년단은 13일(현지시각) 미국 NBC 코미디쇼 '새터데이 나이트 라이브'(SNL)에서 컴백 무대를 최초 공개합니다.



미국 프로모션을 마치고 귀국한 뒤, 오는 17일 서울 동대문디자인플라자에서 글로벌 기자간담회를 열고 5월 4∼5일 미국 로스앤젤레스를 시작으로 시카고와 뉴저지를 거쳐 브라질 상파울루, 영국 런던, 프랑스 파리, 일본 오사카와 시즈오카 세계 8개 지역에서 '러브 유어셀프: 스피크 유어셀프(LOVE YOURSELF : SPEAK YOURSELF)' 스타디움 투어를 개최합니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]

