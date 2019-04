[연예수첩] BTS, 美 SNL서 신곡 공개…MV 역대 최단시간 1억 뷰 아침뉴스타임 입력 2019.04.16 (08:30) 수정 2019.04.16 (08:42)

[방탄소년단 : "Oh my my my, oh my my my. You got me high so fast. 이제 조금은 나 알겠어~♬"]



방탄소년단이 다시 한번 세계 무대를 뒤흔들고 있습니다.



지난 12일 새 앨범 ‘맵 오브 더 솔 : 페르소나’를 발표한 방탄소년단.



현지 시각으로 13일, 미국 NBC 채널의 대표 코미디 쇼인 ‘새터데이 나이트 라이브’를 통해 타이틀곡 ‘작은 것들을 위한 시’ 무대를 전 세계 최초로 공개했는데요.



영화 ‘라라랜드’로 친숙한 배우 엠마 스톤의 소개로 등장한 방탄소년단은 신곡에 맞춰 트레이드 마크인 칼군무를 선보였습니다.



방송이 나간 다음 날 해외 유력 언론들은 앞다투어 ‘방탄소년단의 새 앨범이 차트를 강타할 것으로 보인다’고 전망했는데요.



이를 증명이라도 하듯, 미국 앨범차트인 빌보드 200에서 1위를 차지했습니다.



이 차트 1위는 이번이 세번째라고 하네요,



또 신곡 ‘작은 것들을 위한 시’의 뮤직비디오는 역대 최단 시간 1억 뷰 돌파 기록을 갈아치웠습니다.



방탄소년단은 다음 달 1일 열리는 ‘2019 빌보드 뮤직 어워드’에도 참석할 예정인데요.



올해는 사상 최초로 ‘톱 듀오·그룹’ 부문 후보에 올라 새로운 부문 수상 가능성 여부에 기대가 모아지고 있습니다.

