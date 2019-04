방탄소년단 ‘페르소나’ 빌보드 200 1위…세 번째 대기록 문화 입력 2019.04.16 (09:05) 수정 2019.04.16 (09:06)

방탄소년단 ‘페르소나’ 빌보드 200 1위…세 번째 대기록

입력 2019.04.16 (09:05) 수정 2019.04.16 (09:06) 문화

그룹 방탄소년단이 미국 빌보드에서 세 번째 정상에 올랐습니다.



빌보드는 오늘(16일) 홈페이지 예고 기사를 통해 방탄소년단의 새 앨범 '맵 오브 더 솔: 페르소나'(Map of the soul: Persona)가 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에서 1위를 차지했다고 밝혔습니다.



방탄소년단이 빌보드 정상을 차지한 것은 지난해 5월 정규 3집 '러브 유어셀프 전 티어'(LOVE YOURSELF 轉 Tear), 지난해 9월 리패키지 앨범 '러브 유어셀프 결 앤서'(LOVE YOURSELF 結 ANSWER) 발매 이후 세 번째 기록입니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]

