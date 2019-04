NCT 127, 5월 새앨범…美 ‘굿모닝 아메리카’서 신곡 첫선 입력 2019.04.18 (13:37) 연합뉴스

보이그룹 NCT 127이 5월 새 앨범을 세계 시장에 선보인다.



소속사 SM엔터테인먼트는 NCT 127이 다음 달 24일 오후 6시 네 번째 미니앨범 'NCT #127 위 아 슈퍼휴먼'(NCT #127 WE ARE SUPERHUMAN)을 국내외 음악사이트에 공개한다고 18일 밝혔다.



월드투어 중 북미 투어를 앞둔 이들은 미국 현지시간으로 18일 오전 7시 생방송으로 진행되는 미국 ABC 간판 뉴스 프로그램 '굿모닝 아메리카'에 출연해 새 앨범 타이틀곡 '슈퍼휴먼' 무대를 처음 공개한다. 또 같은 날 오후 1시 ABC 유명 토크쇼 '스트라한 앤드 사라'에도 한국 남자 가수로는 처음 출연한다.



앨범에는 '슈퍼휴먼'을 비롯해 '하이웨이 투 헤븐'(Highway to Heaven), '아 깜짝이야'(FOOL), '시차'(Jet Lag), '종이비행기'(Paper Plane), '아웃트로: 위 아 127'(OUTRO : WE ARE 127) 등 6곡이 수록됐다.



앞서 NCT 127은 지난해 10월 정규 1집과 리패키지 앨범으로 미국 빌보드 메인 앨범 차트인 '빌보드 200' 86위, '월드 디지털송 세일즈 차트'와 '이머징 아티스트' 1위, 아이튠스 종합 앨범 차트 22개 지역 1위 등 성과를 냈다.



지난 1월부터 월드투어 '네오 시티 - 디 오리진'(NEO CITY - The Origin)을 열고 있으며, 오는 24일 뉴저지 푸르덴셜 센터를 시작으로 미국과 캐나다 11개 도시에서 열두 차례 공연을 펼친다.



[사진 출처 : 연합뉴스]

