“‘보라색’은 공화, 민주 지지 섞여 있는 지역”

미국에서 가장 오래된 사전 출판사는 메리엄-웹스터(Merriam-Webster)입니다. 매년 두 번 상반기와 하반기로 나누어 새로운 단어들을 공개하는데요. 웹스터는 이달 들어 2019년 상반기용 640개의 신어를 공개했습니다.메리엄-웹스터는 "언어가 절대 잠들지 않는 것처럼, 사전도 마찬가지"라며 "사전을 개정하는 작업은 지속할 것이며, 이는 단어를 가지고 세상을 인식하는 문화적 필요성을 반영한다"고 밝혔습니다. '언어는 존재의 집'이라고 했던 하이데거의 말이 떠오르는 대목입니다.지난해 9월에는 한국의 고추장을 새 단어로 올리기도 했는데요. 'gochujang'이라고 표기했고, 'a spicy paste used in Korean cuisine that is made from red chili peppers, glutinous rice, and fermented soybeans' 즉 한국 음식에 사용되는 매운 반죽으로 고추와 찹쌀, 발효된 콩으로 만들어졌다고 정의했습니다.640개의 신어 가운데서 웹스터 측에서 직접 뽑은 21개의 단어 면면을 살펴보겠습니다.: 눈송이가 닿기만 해도 순식간에 녹아버리는 성질이 있어, '지나치게 예민한'(overly sensitive) 사람 또는 '특별 대우를 받거나 그렇다고 여겨지는' 사람이라는 의미가 더해졌습니다.: 미국 민주당의 상징은 파란색, 공화당의 상징은 빨간색입니다. 두 색을 섞으면 보라색이 되죠. 그래서 Purple(보라색)은 '민주당과 공화당 지지자들이 혼재된 지역'이라는 의미가 됐습니다.: 뒷바람(순풍), 맞바람(역풍)이라는 뜻인데 '진행을 돕거나 방해하는 힘이나 영향'이란 비유적 의미로 사용된다고 합니다. 이건 우리말에서도 마찬가지인 듯합니다.: 산봉우리, 정상을 뜻하는 말인데 사람이나 사물 앞에 형용사로 쓰여 '인기, 관심이 높아진'의 뜻으로 확장됐습니다.: '골디락스와 세 마리 곰' 동화에서 유래한 말로, 경제에서 흔히 너무 뜨겁지도 차갑지도 않은 이상적인 경제상황이라는 은유로 많이 쓰이고 있습니다. 천문학자들은 '행성의 궤도 영역이 생명이 살기에 너무 뜨겁지도 차갑지도 않은', '딱 알맞은' 경우에 쓰고 있다고 합니다.: 벌이 윙윙 소리를 내는 것처럼 '인기 있고, 관심이 집중돼 흥분한, 그래서 입에 오르내리는'의 뜻합니다. CNN은 23일 웹스터의 새 단어 소식을 전하는 기사를 'buzzy'라는 단어를 일부러 사용한 문장으로 시작했습니다. "If you hate internet slang andpop culture words, this news isn't for you. - 인터넷 속어와 인기 있는 대중문화에서 쓰는 말을 싫어한다면 이 기사는 당신을 위한 것이 아닙니다."라고 말입니다.: 텔레비전 연작물 가운데 제작비 등을 고려해 제한된 자원으로 싸게 만든 한 편을 뜻합니다.: 에미상(mmy), 그래미상(rammy), 오스카상(scar), 토니상(ony)의 앞글자를 따서 만든 약자입니다.: 긱 경제, 우리나라에서도 현재 심각한 '임시직 경제'를 뜻합니다. 서비스직 분야에서 특히 정규직보다 임시직이나 계약직을 뽑는 경향을 말합니다.: 벌처 자본주의, 썩은 고기도 마다치 않는 독수리(vulture)처럼, 단기 수익 창출에만 관심을 두고 부실 기업을 싸게 사서 직원 등을 해고하는 등의 방식으로 정상화하고 나서 되파는 형태의 벤처 자본주의를 뜻합니다.: 사용자가 웹사이트의 개별 페이지를 보고 있는 상태, 행위를 뜻합니다.: '전형적인' 이라는 뜻의 형용사로 쓰입니다. (typical of a particular brand or public image or identity): 직역하면 '쓰레기 시간'입니다. 스포츠 경기 종료를 몇 분 앞둔 상황에서 한쪽이 압도적으로 이기고 있어 뒤집을 수 없는 시간을 뜻합니다.: 식당이나 바에서 음료를 포장해서 나갈 때 쓰는 플라스틱 컵이나 종이컵입니다. 콩글리시로 하면 '테이크아웃 컵' 정도 되겠네요.: 원래는 영화나 TV쇼에서 사람이나 사물이 등장하는 시간을 뜻했는데 지금은 스마트폰이나 태블릿을 가지고 동영상을 보거나 게임을 하면서 보내는 시간을 뜻하게 됐습니다.: 큐빗. 양자컴퓨터의 정보 단위인 '퀀텀 비트'를 말합니다. 양자(quantum)와 디지털 정보 단위 비트(bit)의 합성어입니다. 양자 역학의 불안정성의 원리로 인해 여러 값을 한 번에 저장할 수 있다고 합니다.: '비가 왔을 때 땅에서 올라오는 흙냄새'를 말합니다. 기분이 좋아지는 말이네요.: '생체 흡수형'이라는 뜻입니다.: 외상학(外傷學)을 뜻합니다. 외상 센터는 트라우마 센터(trauma center)입니다.: 사루토제너시스, 건강을 뜻하는 라틴어 salus와 기원을 뜻하는 그리스어 genesis를 합해 만든 '건강의 기원'이라는 말입니다. 건강의 개념을 질병 중심 패러다임으로 보는 게 아니라 안녕(well-being)을 증진하는 데 초점을 맞추는 것을 뜻합니다.: 성별을 특정하지 않는, 즉 '성별 비순응'으로 번역됩니다. 전통적인 남녀 구분이 아닌 행동, 문화, 심리적 특질을 표현할 때 쓰는 말입니다.이 같은 외국어 표현이 우리말로 들어와 다듬어져 정착되기까지는 또 오랜 시간이 걸릴 것입니다.국립국어원이 지난 15일 낯선 외국어 표현 4개를 우리말로 바꾼 표현을 제안했습니다.'리벤지 포르노'는 '보복성 음란물'로, '패스트 힐링'은 '자투리 휴식'으로, '인포테인먼트'는 '정보 오락 프로그램'으로 다듬었습니다.상가에서 고객을 끌어들이는 핵심 점포를 뜻하는 '앵커 테넌트'는 '핵심 점포'로 제안했습니다."말이 부서진 곳에서는 어떤 사물도 존재하지 않으리라"는 게오르게의 시구처럼, 언어는 존재 그 차체입니다. 새로운 말이 생겼다는 것은 새로운 존재가 생겼다는 말과 같습니다.[참고 자료]1. We Added New Words to the Dictionary in April 2019, https://www.merriam-webster.com/words-at-play/new-words-in-the-dictionary2.Red states and blue states, http://https/en.wikipedia.org://wiki/Red_states_and_blue_states#Purple_states3. We stan: Merriam-Webster just added 640 new words, https://edition.cnn.com/2019/04/23/us/merriam-webster-dictionary-words-trnd/ : '이라는 단어도 이번에 선정된 신조어 중에 하나입니다. '광적으로 좋아한다'라는 뜻의 속어라고 합니다.