논란 속 교사 유튜버...지침 만든다

[앵커멘트]



1인 미디어인

유튜브 이용이 일상화되면서

일반인은 물론 연예인이나 정치인 등

다양한 사람들이 유튜브를 통해

정보를 얻거나 소통을 하는데요.



이런 흐름에 맞춰

교사 유튜버들도 느는 추세지만

영리활동과 겸직이라는

부정적 시각도 만만치 않습니다.



한솔 기잡니다.



[리포트]



"Get it Get it 이기린은 영잘남

Let's Get it, 이기린입니다.

오늘은 임고 특강으로 여러분들을 찾아뵙게 됐는데요."



구독자가 6천8백여 명에 달하는

세종의 한 고등학교 교사가

자신의 유튜브에 올릴

영상을 만드는 모습입니다.



취미로 만든 공부법과

일상 생활 영상 등을 공유하자

학생들과 친밀감이 높아졌습니다.



[인터뷰]

이윤석 / 교사

"아이들이 먼저 다가오는 게 커진 것 같아요. 자기들이 친숙한 매체에 아는 사람이 나오니까."



일부 교사에게는

부족한 수업 시간을 보충하는

수단이 되기도 합니다.



[인터뷰]

김경희 / 교사

"수업할 땐 진도 때문에 아무래도 좀 넘어가는 경우가 있거든요.

그런데 영상을 하면 이런 내용을 구체적으로 천천히 알기 쉽게 몇 번이나 반복해서…"



이처럼

교사들의 유튜브 활동이 늘면서

일각에서는 본업에 소홀할 것이란 우려와

수익을 이유로 겸직을 금해야 한다는

주장도 나옵니다.



하지만 교사도 국가공무원법상

기관장의 허가를 받으면

수익 활동을 할 수 있습니다.



논란이 이어지자

교육부가 가이드라인 마련을 위해

실태조사에 나섰습니다.



[녹취]

교육부 관계자

"유튜브 활동에 대한 시각차나 온도차가 존재하기 때문에.

그러다보니 그런 복무기준을 마련해야 할 필요성이 고조돼서…"



현재 대전과 세종, 충남에서

유튜브를 운영하는 교사는 약 팔십여 명.



'유튜브 세대'인 청소년들에게,

양질의 콘텐츠가 전달될 수 있는

가이드라인으로 이어질 수 있을지

주목됩니다.



KBS 뉴스 한솔입니다.

