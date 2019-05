[연예수첩] BTS, ‘빌보드 뮤직 어워즈’ 2관왕 쾌거…한국 가수 최초 아침뉴스타임 입력 2019.05.03 (08:25) 수정 2019.05.03 (09:03)

[앵커]



다음은 연예계 소식을 알아보는 <연예수첩> 시간입니다.



김선근 아나운서 자리에 나와 있습니다.



연예계 화제의 이슈를 모아서 전해드리는 ‘연예가 핫뉴스’ 시간입니다.



대한민국 스타들의 마음을 설레게 하는 축제죠?



제55회 백상예술대상 소식을 준비했는데요.



눈부신 스타들이 한자리에 모인 뜨거운 현장은 잠시 뒤에 만나보시고요.



그 전에, 글로벌 스타가 된 방탄소년단이 미국 빌보드 뮤직 어워즈에서 한국 가수 최초의 기록을 세웠다고 합니다.



과연 어떤 기록일지, 지금 바로 만나보시죠.



[리포트]



[크리시 메츠 : "BTS!"]



방탄소년단이 빌보드 뮤직 어워즈에서 한국 가수 최초로 2관왕을 차지했습니다.



‘톱 듀오/그룹’과 ‘톱 소셜 아티스트’ 2개의 부문에서 수상하는 쾌거를 이룬 건데요.



이로써 ‘톱 소셜 아티스트’ 상은 3년 연속, ‘톱 듀오/그룹’ 상은 한국 가수 최초라는 타이틀을 거머쥐게 됐습니다.



[RM/방탄소년단 : "땡큐, 아미! 위대한 음악가들과 이 무대에 서 있다는 게 아직 믿기지 않습니다. 우리는 여전히 6년 전의 그 소년들입니다. 같은 꿈을 꾸며 같은 것을 두려워하며 같은 생각을 하면서 계속해서 함께 최고의 꿈을 꿉시다. 감사합니다. 여러분 사랑합니다."]



우리나라 시간으로 어제 오전 9시, 미국 라스베이거스에서 열린 빌보드 뮤직 어워즈.



방탄소년단이 받은 ‘톱 그룹/듀오’상이 더욱 뜻깊은 건 이매진 드래곤스, 마룬 파이브 등 세계적인 그룹을 제치고 받은 상이기 때문인데요.



또한 이날 시상식에서는 방탄소년단의 신곡 '작은 것들을 위한 시'에 참여한 미국 유명 싱어송라이터 할시와의 합동 무대도 최초 공개됐습니다.



[방탄소년단·할시 : "이제 여긴 너무 높아 난 내 눈에 널 맞추고 싶어~♬ Oh my my my oh my my my Looking for something right 이제 조금은 나 알겠어~♬"]



뮤직비디오를 통해 보던 할시와의 완벽한 호흡에 팬들도 환호했는데요.



시상식에 참석한 마돈나, 드레이크 등 세계적인 팝 스타들과 함께 찍은 사진이 SNS에 공개되어 화제가 되기도 했습니다.



팬 사랑이 유별난 그룹답게 시상식 직후 팬들을 위한 라이브 방송을 진행한 방탄소년단.



[지민/방탄소년단 : "저희가 생각했던 것보다 훨씬 더 큰 사랑 주고 계시니까 감사하다는 말밖에 못 드리겠고."]



[방탄소년단 : "빌보드 수상자는 ‘아미’!"]



세계적인 가수들과 어깨를 나란히 하며 더 큰 무대로 나아가고 있는 방탄소년단, 정말 자랑스럽네요!

