[연예수첩] 영화 ‘킹스맨’ 태런 에저튼, 신작 ‘로켓맨’ 홍보차 방한 아침뉴스타임 입력 2019.05.24 (08:29) 수정 2019.05.24 (09:00)

댓글

좋아요

스크랩하기

공유하기 글씨 크게보기

가

글씨 작게보기

고화질 표준화질 키보드 컨트롤 안내 동영상영역 시작 동영상 시작 동영상영역 끝 동영상 고정 취소

영화 ‘킹스맨’ 시리즈로 큰 사랑을 받은 영국 배우 태런 에저튼이 신작을 들고 한국을 찾았습니다.



어제 오전, 서울에서 열린 영화 ‘로켓맨’의 내한 기자간담회 현장!



태런 에저튼은 영화 ‘독수리 에디’와 킹스맨:골든서클’의 홍보차 내한한 데 이어 이번 방문이 세 번째 인데요.



[태런 에저튼/영국 배우 : " 한국에 올 때마다 너무 따뜻하게 저를 환대해주시는데요. 한국 팬분들이 세계 최고로 저를 반겨주시는 것 같습니다. 진심으로 항상 감사하고 더 겸손해집니다."]



세계적인 팝 가수, 엘튼 존의 일생을 그린 이번 영화 ‘로켓맨’에서는 태런 에저튼이 엘튼 존으로 변신해 그의 음악에 대한 열정과 인생을 연기합니다.



[태런 에저튼/엘튼 존 역 : "I'm not the man they think I am at home. I'm a rocket man~♬"]



태런 에저튼은 엘튼 존 특유의 개성 넘치는 패션은 물론 화려한 무대 퍼포먼스와 노래까지 완벽하게 선보일 예정인데요.



[태런 에저튼/영국 배우 : "엘튼 존의 삶은 평범하지 않았습니다. 정말 놀라운 인물을 저희가 영화 속에서 훌륭하게 표현했다고 생각하고, 그렇기 때문에 영화 또한 좋은 결과로 이어지지 않았나 싶습니다."]



제72회 칸 국제 영화제 비경쟁 부문에 초청된 ‘로켓맨’은 지난 16일 있었던 공식 상영 직후 세계 언론과 평단으로부터 호평을 받았는데요.



국내 개봉은 다음 달 5일입니다.

[연예수첩] 영화 ‘킹스맨’ 태런 에저튼, 신작 ‘로켓맨’ 홍보차 방한

입력 2019.05.24 (08:29) 수정 2019.05.24 (09:00) 아침뉴스타임

영화 ‘킹스맨’ 시리즈로 큰 사랑을 받은 영국 배우 태런 에저튼이 신작을 들고 한국을 찾았습니다.



어제 오전, 서울에서 열린 영화 ‘로켓맨’의 내한 기자간담회 현장!



태런 에저튼은 영화 ‘독수리 에디’와 킹스맨:골든서클’의 홍보차 내한한 데 이어 이번 방문이 세 번째 인데요.



[태런 에저튼/영국 배우 : " 한국에 올 때마다 너무 따뜻하게 저를 환대해주시는데요. 한국 팬분들이 세계 최고로 저를 반겨주시는 것 같습니다. 진심으로 항상 감사하고 더 겸손해집니다."]



세계적인 팝 가수, 엘튼 존의 일생을 그린 이번 영화 ‘로켓맨’에서는 태런 에저튼이 엘튼 존으로 변신해 그의 음악에 대한 열정과 인생을 연기합니다.



[태런 에저튼/엘튼 존 역 : "I'm not the man they think I am at home. I'm a rocket man~♬"]



태런 에저튼은 엘튼 존 특유의 개성 넘치는 패션은 물론 화려한 무대 퍼포먼스와 노래까지 완벽하게 선보일 예정인데요.



[태런 에저튼/영국 배우 : "엘튼 존의 삶은 평범하지 않았습니다. 정말 놀라운 인물을 저희가 영화 속에서 훌륭하게 표현했다고 생각하고, 그렇기 때문에 영화 또한 좋은 결과로 이어지지 않았나 싶습니다."]



제72회 칸 국제 영화제 비경쟁 부문에 초청된 ‘로켓맨’은 지난 16일 있었던 공식 상영 직후 세계 언론과 평단으로부터 호평을 받았는데요.



국내 개봉은 다음 달 5일입니다.

아침뉴스타임 전체보기 기자 정보