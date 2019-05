“웸블리서 만나자”…방탄소년단 ‘브리튼스 갓 탤런트’ 축하무대 입력 2019.05.31 (15:11) 연합뉴스

그룹 방탄소년단이 영국 런던 웸블리 스타디움 공연을 앞두고 '브리튼스 갓 탤런트'(Britain's Got Talent)에서 공연해 현지 분위기를 끌어올렸다.



방탄소년단은 30일(이하 현지시간) 영국 ITV에서 생방송 된 '브리튼스 갓 탤런트' 13번째 시즌 준결승의 퍼포머 게스트로 출연해 축하 무대를 장식했다.



이날 방탄소년단은 새 앨범 '맵 오브 더 솔 : 페르소나'(MAP OF THE SOUL : PERSONA) 타이틀곡 '작은 것들을 위한 시'(Boy With Luv) 무대를 라이브로 선보여 객석의 폭발적인 반응을 끌어냈다.



화려한 무대를 배경으로 한 여유 넘친 퍼포먼스는 관객들의 뜨거운 함성과 심사위원의 기립박수를 받았다.



공연에 앞서 프로그램 사회자는 방탄소년단을 "글로벌 센세이션"으로 소개했다.



방탄소년단은 공연 직후 인터뷰에서 "영국에서 '작은 것들을 위한 시'(Boy With Luv) 무대를 보여드릴 수 있어 행복하고 이 자리에 설 수 있어 영광이다.



이번 주말 웸블리에서 만나자"라고 소감을 밝혔다.



이날 방송은 이들이 웸블리 스타디움 콘서트를 앞두고 출연해 주목받았으며 트위터 해시태그(#BTSonBGT)가 전 세계 트렌드에 오르기도 했다.



'브리튼스 갓 탤런트'는 가수, 댄서, 코미디언, 마술 등 여러 부문에서 인재를 발굴하는 영국 인기 오디션 프로그램이다.



ITV에서 지난 4월부터 현재까지 13번째 시즌이 방송 중이며 사이먼 코웰을 비롯해 알레샤 딕슨, 데이비드 윌리엄스, 아만다 홀든 등이 심사위원이다.



방탄소년단의 웸블리 스타디움 공연은 다음 달 1~2일 열리며 이틀간 총 12만 관객이 모일 예정이다.



[사진 출처 : 연합뉴스]

