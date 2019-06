평화 최경환 “5·18 기밀문건 공개하라” 美 백악관 청원 정치 입력 2019.06.03 (17:04) 수정 2019.06.03 (17:18)

댓글

좋아요

스크랩하기

공유하기 글씨 크게보기

가

글씨 작게보기

미국이 보유하고 있는 5·18 민주화운동 문건 기밀해제를 요구하는 미국 백악관 청원이 본격화됐습니다.



민주평화당 최경환 의원은 오늘(3일) 국회 정론관에서 기자회견을 열고 지난달 29일 접수한 백악관 청원에 닷새 만에 천 명 넘게 참여해 공개 청원으로 전환됐다고 밝혔습니다.



백악관 청원은 청와대 청원과 유사한 제도로 비공개 접수된 상태에서 150명 이상 동의하면 공개 청원으로 전환되고, 접수 후 30일 동안 10만 명 이상 동의하면 미국 정부가 공식 답변을 하게 됩니다.



최 의원은 "대한민국 국회의원이자 국민으로서 미국 정부가 39년 전 한국 5·18 민주화운동 상황을 상세하게 기록해 놓은 기밀문서를 한국 정부에 공개해 달라고 요청하는 청원을 했다"면서 "한국 국민의 적극적인 참여를 호소한다"고 말했습니다.



그러면서 "미국은 2016년 오바마 정부 당시와 지난해 4월 트럼프 정부에서 아르헨티나 비델라 군사 정권을 두둔한 내용이 담긴 기밀문서를 아르헨티나 정부에 제공해 진상 규명을 지원했던 적이 있다"고 덧붙였습니다.



해당 청원은 미국 백악관 청원 페이지에 '1980년 대한민국 5·18 민주화운동 관련 미 정부 문건 공개 및 제공 요청(Request to Disclose and Provide U.S. Government Documents on Korea’s May 18 Democratization Movement in 1980)'이란 제목으로 게재돼 있습니다. (관련 링크 : https://petitions.whitehouse.gov/petition/request-disclose-and-provide-us-government-documents-koreas-may-18-democratization-movement-1980)



앞서 이낙연 국무총리는 천정배 평화당 의원의 관련 질의에 "미국이 가지고 있는 5·18 민주화운동 관련 기밀자료 요청에 대해 외교채널 등을 통해 미국과 협의해 나가겠다"는 견해를 밝힌 바 있습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]

평화 최경환 “5·18 기밀문건 공개하라” 美 백악관 청원

입력 2019.06.03 (17:04) 수정 2019.06.03 (17:18) 정치

미국이 보유하고 있는 5·18 민주화운동 문건 기밀해제를 요구하는 미국 백악관 청원이 본격화됐습니다.



민주평화당 최경환 의원은 오늘(3일) 국회 정론관에서 기자회견을 열고 지난달 29일 접수한 백악관 청원에 닷새 만에 천 명 넘게 참여해 공개 청원으로 전환됐다고 밝혔습니다.



백악관 청원은 청와대 청원과 유사한 제도로 비공개 접수된 상태에서 150명 이상 동의하면 공개 청원으로 전환되고, 접수 후 30일 동안 10만 명 이상 동의하면 미국 정부가 공식 답변을 하게 됩니다.



최 의원은 "대한민국 국회의원이자 국민으로서 미국 정부가 39년 전 한국 5·18 민주화운동 상황을 상세하게 기록해 놓은 기밀문서를 한국 정부에 공개해 달라고 요청하는 청원을 했다"면서 "한국 국민의 적극적인 참여를 호소한다"고 말했습니다.



그러면서 "미국은 2016년 오바마 정부 당시와 지난해 4월 트럼프 정부에서 아르헨티나 비델라 군사 정권을 두둔한 내용이 담긴 기밀문서를 아르헨티나 정부에 제공해 진상 규명을 지원했던 적이 있다"고 덧붙였습니다.



해당 청원은 미국 백악관 청원 페이지에 '1980년 대한민국 5·18 민주화운동 관련 미 정부 문건 공개 및 제공 요청(Request to Disclose and Provide U.S. Government Documents on Korea’s May 18 Democratization Movement in 1980)'이란 제목으로 게재돼 있습니다. (관련 링크 : https://petitions.whitehouse.gov/petition/request-disclose-and-provide-us-government-documents-koreas-may-18-democratization-movement-1980)



앞서 이낙연 국무총리는 천정배 평화당 의원의 관련 질의에 "미국이 가지고 있는 5·18 민주화운동 관련 기밀자료 요청에 대해 외교채널 등을 통해 미국과 협의해 나가겠다"는 견해를 밝힌 바 있습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]

기자 정보