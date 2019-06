남양주 지역화폐 ‘Thank You Pay-N’ 발행액 50일 만에 35억 넘어 사회 입력 2019.06.10 (11:32) 수정 2019.06.10 (11:39)

경기도 남양주시가 지난 4월 20일 침체한 지역상권을 살리기 위해 발행한‘Thank You Pay-N’이 50일 만에 발행액 35억 원을 넘어섰습니다.



남양주시는 시민이 구매한 일반 발행액은 시에서 지원한 인센티브를 포함해 18억 원, 청년기본소득, 산후조리비 등 정책 발행액은 17억 원으로 지역화폐 발행액은 모두 35억 원으로 집계됐고 이 가운데 40%인 14억 원이 소상공인 사업장에서 사용한 것으로 나타났다고 밝혔습니다.



현재 'Thank You Pay-N '카드 발급자 수는 1만 2천여 명으로 가입자도 빠른 추세로 증가하고 있습니다.



남양주시는 충전 금액의 6%의 인센티브를 상시적으로 제공하고, 명절 등에는 10%의 인센티브를 지급할 예정입니다.



'Thank You Pay-N'는 BC카드망을 통해서 결제되는 방식으로 지역내 연매출 10억 이하 상점에서는 별도 가맹계약 없이 기존 IC카드단말기로 결제가 가능하여 남양주시에는 3만 4천여 개의 사용처가 확보되어 있어 사용자의 만족도가 높은 것으로 나타났습니다.



남양주시는 "연 매출 10억 원 이상의 지역 중형마트 등을 사용할 수 없어 다소 불편함은 있지만 지역화폐가 더 활성화될 수 있도록 홍보를 지속적으로 해나가겠다"고 밝혔습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]

