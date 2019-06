몬스타엑스, 14일 새 영어 싱글…노르웨이 첫 무대도 입력 2019.06.13 (15:54) 연합뉴스

그룹 몬스타엑스가 14일 새 영어 싱글 '후 두 유 러브?'(WHO DO U LOVE?)를 발표한다.



13일 소속사 스타쉽엔터테인먼트에 따르면 '후 두 유 러브?'는 기존 곡의 영어 버전이 아니라 신곡이다. 몬스타엑스가 최근 미국 유명 음반사 에픽레코드와 계약한 이후 처음 발표하는 노래이기도 하다.



이번 싱글에는 세계적인 힙합 뮤지션 프렌치 몬타나가 피처링으로 참여했다.



프렌치 몬타나는 모로코 출신 미국 가수로 '언포게터블'(Unforgettable), '노 스타일리스트'(No Stylist), 영화 '데드풀 2' OST '웰컴 투 더 파티'(Welcome to the Party) 등의 히트곡을 발표했다. 또 그가 피처링으로 참여한 곡들이 '빌보드 뮤직 어워즈'와 '그래미 어워즈'에 노미네이트 되기도 했다.



앞서 몬스타엑스는 정규 2집 타이틀곡 '슛 아웃'(Shoot Out)과 세계적인 DJ 스티브 아오키와 협업곡 '플레이 잇 쿨'(Play It Cool)의 영어 버전을 발표해 해외 팬들의 사랑을 받았다.



이들은 현재 세계 18개 도시 19회 공연을 펼치는 월드투어 '위 아 히어'(WE ARE HERE)를 진행 중이다.



또 한국과 노르웨이 수교 60주년을 맞아 지난 11일(이하 현지시간) 노르웨이 오슬로 센트룸 세네에서 열린 K팝 공연 '보이지 투 케이팝'(VOYAGE TO K-POP)에서 피날레를 장식했다.



이어 12일 오슬로 오페라하우스 중극장에서 열린 문화행사에서 문재인 대통령과 부인 김정숙 여사, 노르웨이 하랄 5세 국왕 등이 참석한 가운데 무대를 빛냈다. 이 자리에서 몬스타엑스는 히트곡 '앨리게이터'(Alligator)와 '드라마라마'(DRAMARAMA)를 선보였다.



노르웨이에서 첫 무대를 펼친 이들은 "뜻깊은 자리에 K팝 대표 아티스트 중 한팀으로 선정돼 영광"이라고 소감을 전했다.



[사진 출처 : 연합뉴스]

기자 정보