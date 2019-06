[일요진단 라이브] ‘국회 공전 책임’ “한국당” 48%…“민주당” 29%

국회 공전이 길어지고 있습니다. 이달도 이미 반을 넘어섰습니다. 6월 임시국회를 위해선 시간이 많지 않습니다. 선거법 등 패스트트랙 법안들과 추경 등을 놓고 벌여온 여야의 막바지 기 싸움, 절정으로 치닫고 있습니다. 주말이 협상의 데드라인이라는 말이 나옵니다. '일요진단 라이브'의 이번 현안 여론조사는 국회 공전 장기화의 책임이 어느 당에 있는지부터 물었습니다.국회 공전 장기화의 책임이 어느 당에 있는지에 대해, 자유한국당이라고 응답한 사람이 48%로 가장 많았습니다. 이어 더불어민주당 29%, 바른미래당 2%, 민주평화당과 정의당이 각각 1% 순이었습니다.60대 이상과 대구/경북 지역을 제외한 거의 전 연령, 전 지역에서 자유한국당의 책임이 더 크다는 응답 결과가 나왔습니다. (60대 이상은 민주당 책임을 묻는 응답자가 48%로 한국당(39%)보다 많았고, 대구/경북은 민주당과 한국당이 39%와 38%로 비슷했습니다.)국회가 제대로 굴러가지 않는 책임을 여당인 민주당보다 야당인 한국당에 묻는 응답자가 많았다는 점, 특히 그 차이가 최근의 정당지지도 격차보다도 크다는 점은 자유한국당이 곱씹어봐야 할 대목으로 보입니다.대통령의 현충일 추념사 이후 논란이 이어져 온 약산 김원봉의 행적을 어떻게 평가해야 할지 먼저 물었습니다. 독립투사로서의 공적과 북한 지도자로서의 잘못을 균형감 있게 평가해야 한다는 응답이 41%로 가장 많았습니다. 해방 후 월북해 북한 지도자로 활동한 잘못이 더 크다는 응답은 22%, 일본강점기 항일 독립투사로 활동한 공이 더 크다는 응답은 19%였습니다.김원봉을 독립유공자로 서훈하는 것에 대해선 찬성(31%)보다는 반대(48%)가 더 많았습니다. 찬반이 팽팽한 최근의 다른 여론조사들과 비교할 때, 이번 조사에서는 반대 응답이 더 많이 나왔습니다.반대 여론이 확산하는 추세인지 아닌지는 아직 불분명합니다. 사실, 청와대가 밝혔듯이 김원봉에 대한 서훈은 북한 정권 수립에 기여한 사람을 제외하게 돼 있는 국가보훈처의 기준에 따라 현재로선 사실상 불가능한 상황입니다.한국기독교총연합회 회장인 전광훈 목사의 문재인 대통령 하야 촉구 발언에 대해선, 특정 종교단체 대표로서 부적절하다는 응답이 66%였습니다. 용인할 수 있는 발언이라는 답은 22%였습니다. 연령, 지역, 소득 수준 등을 불문하고 적절하지 않다는 응답이 훨씬 많았습니다.현재 각종 복지 제도에서 노인의 기준은 65세입니다. 기초연금과 건강보험, 지하철 요임 등에서 혜택을 받는 기준 연령입니다. 고령화가 급속히 진행되는 상황에서 노인의 기준 연령을 70세로 상향하는 것에 대한 찬반을 물었습니다. 찬성 53%, 반대 41%로 찬성이 더 많았습니다.흥미로운 건 연령별 차이입니다. 20대부터 40대까지는 찬성 응답이 더 많았습니다 (20대: 54 vs 37%, 30대: 60 vs 33%, 40대: 53 vs 41%). 반면 50대는 반대가 51%(찬성 43%)로 더 많았고, 60대는 오히려 찬성이 56%(반대 41%)로 더 많았습니다.노인 연령 기준을 70세로 늦출 경우, 연금과 각종 복지 혜택 또한 그만큼 늦춰질 수밖에 없습니다. 그런 점에서 반대가 더 많은 50대의 응답 결과는 충분히 예견 가능합니다. 하지만 60대 이상에서 찬성이 더 많았다는 점은 일반적인 예상과는 다른 결과입니다. 60대 이상 응답자의 연령 구성에 따른 차이 등 보다 세밀한 분석과 향후 추가 조사가 필요해 보입니다.