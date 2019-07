[7월 4일] 미리보는 KBS뉴스9 뉴스 입력 2019.07.04 (20:27) 수정 2019.07.04 (20:31)

군인, IS 가입 시도…자생적 테러 준비?



국제테러조직 IS 가입을 시도한 현역 군인이 군경합동수사단에 적발됐습니다. 군용 폭발물 점화 장치를 훔치고 IS 비밀 어플을 사용하는 등 자생적 테러를 준비한 정황까지 포착됐습니다. 단독 보도합니다.



靑 “日 수출규제, WTO 제소 등 외교적 대응”



청와대가 일본의 수출 규제를 '보복적 성격'으로 규정하고 WTO 제소 등 외교적 대응에 나서기로 했습니다. 수출 규체 첫날, 산업계 움직임과 시민 반응 살펴봅니다.



‘채이배 감금’ 한국당 의원들 불출석



바른미래당 채이배 의원 감금 혐의를 받고 있는 자유한국당 의원 4명이 경찰의 출석 요구에 불응했습니다. 해당 의원들은 정치적 조사라며 소환에 응하지 않겠다는 입장입니다.



‘우라늄 수돗물’ 건강영향평가 실시



환경당국이 충남 청양의 우라늄 수돗물 피해 주민들에대해 건강 영향 평가를 실시하기로 했습니다. 잇따른 수돗물 파동의 원인과 당국 대처의 문제점은 무엇인지 짚어봅니다.



“직접고용 요구” 한때 고속도로 점거



한국도로공사의 직접고용을 요구 중인 톨게이트 요금 수납 노조원들이 한때 고속도로를 점거하며 농성을 벌였습니다. 출근길 고속도로 진입 차로 일부가 통제되면서 혼잡이 빚어졌습니다.

