‘알라딘’ 900만 돌파…역대 외화 순위 8위 등극 입력 2019.07.07 (09:53) 연합뉴스

댓글 0

좋아요

스크랩하기

공유하기 글씨 크게보기

가

글씨 작게보기

지니의 마법에 디즈니 실사영화 '알라딘'의 흥행 돌풍이 지칠 줄 모르고 계속되고 있다. 누적 관객 수 900만을 돌파해 1천만 클럽에도 가입할지 주목된다.



7일 영화진흥위원회 영화관입장권 통합전산망에 따르면 이날 오전 이 영화를 본 누적 관객은 910만3238명을 기록했다. 전날 기준으로 박스오피스 2위에 올랐다.



이로써 알라딘은 개봉 46일째 900만 관객을 돌파했다. 이는 개봉 60일 만에 900만을 돌파하며 지난해 퀸 신드롬을 일으킨 영화 '보헤미안 랩소디'보다 14일 빠르다. '아이언맨 3'의 최종 관객 수(900만1천67명)도 넘어섰으며 역대 외화 흥행 순위 8위에 등극했다.



이 같은 흥행 속도라면 '관상'(2013)과 '설국열차'(2014)의 흥행 기록을 조만간 넘을 것으로 배급사 월트디즈니컴퍼니 코리아는 예상했다.



1992년작 애니메이션을 실사영화로 옮긴 '알라딘'은 흥겨운 음악과 춤으로 관객 입소문을 타고 흥행 뒷심을 발휘하고 있다.



애니메이션 팬들의 향수를 자극하면서도 애니메이션과는 달리 시대의 흐름에 맞게 재스민을 더 주체적인 여성으로 만든 것도 주효했다.



OST(오리지널 사운드 트랙)도 큰 인기다. '알라딘'을 대표한다 할 만한 '어 홀 뉴 월드'(A Whole New World)는 물론이고 지니의 원맨쇼가 돋보이는 '프렌드 라이크 미'(Friend Like Me), 실사영화에만 있는 새로운 곡인 '스피치리스'(Speechless) 등은 각종 음원 차트에서 1위를 질주한다.



다양한 상영관에서 N차관람(다회차 관람)을 하는 관객도 많다. 2D로 보고 4DX로 또 보면서 영화를 여러 번 즐긴다는 뜻이다.



특히 4DX 상영은 마법 양탄자를 탄 듯한 모션체어 효과도 있어 연일 매진이다. '알라딘'은 70만 4DX 관객을 돌파하며 역대 최고 4DX 흥행작에 등극하기도 했다.



[사진 출처 : 연합뉴스]

‘알라딘’ 900만 돌파…역대 외화 순위 8위 등극

입력 2019.07.07 (09:53) 연합뉴스

지니의 마법에 디즈니 실사영화 '알라딘'의 흥행 돌풍이 지칠 줄 모르고 계속되고 있다. 누적 관객 수 900만을 돌파해 1천만 클럽에도 가입할지 주목된다.



7일 영화진흥위원회 영화관입장권 통합전산망에 따르면 이날 오전 이 영화를 본 누적 관객은 910만3238명을 기록했다. 전날 기준으로 박스오피스 2위에 올랐다.



이로써 알라딘은 개봉 46일째 900만 관객을 돌파했다. 이는 개봉 60일 만에 900만을 돌파하며 지난해 퀸 신드롬을 일으킨 영화 '보헤미안 랩소디'보다 14일 빠르다. '아이언맨 3'의 최종 관객 수(900만1천67명)도 넘어섰으며 역대 외화 흥행 순위 8위에 등극했다.



이 같은 흥행 속도라면 '관상'(2013)과 '설국열차'(2014)의 흥행 기록을 조만간 넘을 것으로 배급사 월트디즈니컴퍼니 코리아는 예상했다.



1992년작 애니메이션을 실사영화로 옮긴 '알라딘'은 흥겨운 음악과 춤으로 관객 입소문을 타고 흥행 뒷심을 발휘하고 있다.



애니메이션 팬들의 향수를 자극하면서도 애니메이션과는 달리 시대의 흐름에 맞게 재스민을 더 주체적인 여성으로 만든 것도 주효했다.



OST(오리지널 사운드 트랙)도 큰 인기다. '알라딘'을 대표한다 할 만한 '어 홀 뉴 월드'(A Whole New World)는 물론이고 지니의 원맨쇼가 돋보이는 '프렌드 라이크 미'(Friend Like Me), 실사영화에만 있는 새로운 곡인 '스피치리스'(Speechless) 등은 각종 음원 차트에서 1위를 질주한다.



다양한 상영관에서 N차관람(다회차 관람)을 하는 관객도 많다. 2D로 보고 4DX로 또 보면서 영화를 여러 번 즐긴다는 뜻이다.



특히 4DX 상영은 마법 양탄자를 탄 듯한 모션체어 효과도 있어 연일 매진이다. '알라딘'은 70만 4DX 관객을 돌파하며 역대 최고 4DX 흥행작에 등극하기도 했다.



[사진 출처 : 연합뉴스]

기자 정보