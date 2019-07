방탄소년단, 日 오리콘 주간차트 정상…해외가수 최고기록 입력 2019.07.09 (10:30) 수정 2019.07.09 (10:31) 연합뉴스

댓글 0

좋아요

스크랩하기

공유하기 글씨 크게보기

가

글씨 작게보기

그룹 방탄소년단의 일본 싱글이 오리콘 주간차트에서 해외 아티스트 최고 기록을 세우며 정상에 올랐다.



9일 오리콘 차트에 따르면 지난 3일 발매된 방탄소년단 10번째 싱글 '라이츠/보이 위드 러브'(Lights/Boy With Luv)는 62만1천여 포인트로 오리콘 주간 싱글 차트 1위를 기록했다.



오리콘 포인트는 판매량을 수치로 환산한 점수로, 해외 아티스트 가운데 싱글 발매 첫주 만에 60만 포인트를 돌파한 것은 방탄소년단이 처음이다.



또 방탄소년단은 전작인 '페이크 러브/에어플레인 파트.2'(FAKE LOVE/Airplane pt.2)로 세운 45만4천829 포인트를 거뜬히 넘겨 역대 해외 아티스트 싱글 첫주 판매 기록을 자체 경신했다.



앞서 이 싱글은 선주문량 100만장을 기록했으며 오리콘 데일리 싱글 차트에서 6일 연속 1위를 차지했다.



방탄소년단은 지난 6~7일 일본 오사카 얀마 스타디움 나가이에서 '러브 유어셀프 : 스피크 유어셀프'(LOVE YOURSELF : SPEAK YOURSELF) 스타디움 투어를 성공적으로 치렀다. 이어 13~14일 시즈오카 스타디움 에코파 공연을 마치면 공개된 투어 일정을 마친다.



그러나 소속사 빅히트엔터테인먼트는 서울 등 이번 투어의 추가 공연을 계획 중이다. 10월 올림픽 주경기장 공연 여부와 관련해선 "확정되면 추후 공지하겠다"는 입장이다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



방탄소년단, 日 오리콘 주간차트 정상…해외가수 최고기록

입력 2019.07.09 (10:30) 수정 2019.07.09 (10:31) 연합뉴스

그룹 방탄소년단의 일본 싱글이 오리콘 주간차트에서 해외 아티스트 최고 기록을 세우며 정상에 올랐다.



9일 오리콘 차트에 따르면 지난 3일 발매된 방탄소년단 10번째 싱글 '라이츠/보이 위드 러브'(Lights/Boy With Luv)는 62만1천여 포인트로 오리콘 주간 싱글 차트 1위를 기록했다.



오리콘 포인트는 판매량을 수치로 환산한 점수로, 해외 아티스트 가운데 싱글 발매 첫주 만에 60만 포인트를 돌파한 것은 방탄소년단이 처음이다.



또 방탄소년단은 전작인 '페이크 러브/에어플레인 파트.2'(FAKE LOVE/Airplane pt.2)로 세운 45만4천829 포인트를 거뜬히 넘겨 역대 해외 아티스트 싱글 첫주 판매 기록을 자체 경신했다.



앞서 이 싱글은 선주문량 100만장을 기록했으며 오리콘 데일리 싱글 차트에서 6일 연속 1위를 차지했다.



방탄소년단은 지난 6~7일 일본 오사카 얀마 스타디움 나가이에서 '러브 유어셀프 : 스피크 유어셀프'(LOVE YOURSELF : SPEAK YOURSELF) 스타디움 투어를 성공적으로 치렀다. 이어 13~14일 시즈오카 스타디움 에코파 공연을 마치면 공개된 투어 일정을 마친다.



그러나 소속사 빅히트엔터테인먼트는 서울 등 이번 투어의 추가 공연을 계획 중이다. 10월 올림픽 주경기장 공연 여부와 관련해선 "확정되면 추후 공지하겠다"는 입장이다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



기자 정보