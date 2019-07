가정집에서 사라진 돈다발 쫓다 1천억 대 도박 사이트 적발 사회 입력 2019.07.09 (13:19) 수정 2019.07.09 (14:02)

해외에 서버를 두고 총 1천억원 상당의 도박사이트를 운영해 얻은 범죄수익을 가상화폐 등을 통해 세탁한 일당이 검찰에 적발됐습니다.



수원지검 형사1부(인권·지식재산범죄전담부)는 도박공간 개설 등의 혐의로 40살 A 씨를 기소 중지하고, 인터폴을 통해 적색수배 했다고 밝혔습니다.



또, 도박사이트를 통해 얻은 범죄수익을 건네 받아 자금을 세탁한 A 씨의 내연녀 36살 B 씨와 동서 34살 C 씨를 범죄수익 은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률 위반 혐의로 구속기소 했습니다.



A 씨는 2017년 12월부터 지난해 10월까지 해외에 서버를 두고 필리핀 호텔 카지노를 생중계하는 방식의 속칭 '아바타 카지노' 등 도박사이트를 운영해 1천억원 상당의 도박자금을 입금받은 혐의를 받고 있습니다.



B 씨와 C 씨는 도박사이트 운영 수익금 8억여원과 22억3천여만원을 각각 A 씨로부터 수수한 뒤 국내 조직원 및 투자자에게 분배하고, 가상화폐 거래를 통해 자금을 세탁한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.



B씨의 지인인 33살 D씨는 지난해 8월 B씨의 자택 붙박이장에 있던 현금뭉치 7천8백 만원을 훔쳐 달아났습니다.



검찰은 절도 피해를 입었다는 B씨의 신고를 받고 D씨를 조사하던 중 절도 피해 금액이 도박 사이트 운영으로 벌어들인 범죄 수익이라는 진술을 확보하고, 수사를 확대했습니다.



검찰은 압수수색 과정에서 A 씨의 도박사이트 운영 공범에 대한 수익배분표, 범죄수익금 입금 통장, 수천만원의 현금 뭉치 등을 확인했습니다.



B 씨와 C 씨는 A 씨로부터 받은 돈을 가상화폐에 투자해 자금세탁을 하면서 거액의 수익을 올린 것으로 전해졌습니다. 가상화폐 투자를 통해 얻은 이익은 원금의 2∼3배에 달할 것이라고 검찰 관계자는 설명했습니다.



검찰은 A 씨의 도박사이트에 입금된 자금 1천억원 중 360억원 상당이 서울, 경기 남부 등 여러 곳에서 현금으로 인출된 점으로 미뤄 자금세탁 공범이 더 있으리라 보고 수사를 이어갈 방침입니다.



현재까지 검찰은 현금으로 인출한 범죄수익금 일부인 48억 9천여만원 상당의 부동산, 예금채권, 가상화폐, 자동차, 명품백 등을 추징보전 조처했다고 밝혔습니다.



검찰 관계자는 "단순 절도로 시작한 이번 사건 수사로, 수차례 세탁과정을 거친 돈의 흐름을 추적해 범죄수익을 환수해 실질적으로 범행 동기를 차단하는 성과를 거뒀다"고 말했습니다.



검찰은 이 사건과 관련해 A 씨의 의뢰받아 불법 환전을 한 환전업자를 외국환거래법 위반 혐의로 불구속기소 하고, 또 다른 자금세탁책 2명을 기소중지, 4명을 참고인 중지했습니다.

