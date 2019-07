[자막뉴스] 프랑스 이어 영국도 “구글세”…美 무역분쟁 ‘먹구름’ 자막뉴스 입력 2019.07.13 (10:58)

IT 공룡 기업들을 상대로 유럽국가들 중 디지털세 선제 공격에 나선 건 프랑스입니다.



미국의 경고에도, 이른바 '구글세'로 알려진 디지털세 부과 법안을 이틀 전(11일) 프랑스 상원이 최종 통과시킨 겁니다.



일명 'GAFA'세, 구글과 애플, 페이스북과 아마존 등 미국 IT 거대 기업들이 주요 타깃입니다.



연매출 7억 5천만 유로(9천 9백억 원) 이상, 프랑스 내에서 2천 5백만 유로(330억 원) 넘게 번 30여 곳에 매출액의 3%를 부과해서 5억 유로, 우리 돈 약 6천6백억 원을 걷겠단 내용입니다.



[브루노 르메르/프랑스 재정경제부 장관 : "이 거대 기업들은 독점적으로 엄청난데이터를 통제하고 이를 통해 돈도 벌지만,정당하게 세금 내는건 회피하고 있습니다."]



영국도 즉각 비슷한 법안을 내년부터 시행하겠다며 과세 대열에 합류했습니다.



미국은 관세 보복 카드로 맞대응을 예고했습니다.



자국 IT 기업들을 겨냥한 디지털세가 불공정하다며 트럼프 대통령이 직접 조사를 지시한 겁니다.



[래리 커들로/미 백악관 국가경제위원장 : "무역법 301조에 따라 조사하고, 당장 조치를 취하는 건 아니지만 심도있게 검토할 것입니다."]



스페인과 이탈리아 등도 디지털세 도입을 적극 검토하고 있습니다.



IT 공룡 기업들을 겨냥한 디지털세가 미국과 EU 간 무역 분쟁으로 확전될 우려도 커지는 상황입니다.



당장 다음주 프랑스에서 열리는 G7 재무장관회의도 디지털세 격론장이 될 전망입니다.



파리에서 KBS 뉴스 양민효입니다.

