WHO, 우리나라 ‘금연지원 서비스’ 우수사례로 소개 사회 입력 2019.07.27 (02:06) 수정 2019.07.27 (02:07)

보건복지부는 세계보건기구, WHO가 발간하는 제7차 세계흡연실태보고서(WHO report on the global tobacco epidemic)에 우리나라 금연지원서비스가 우수사례로 소개됐다고 오늘(27일) 밝혔습니다.



WHO 세계흡연실태보고서는 WHO가 선정한 효과적인 담배 수요 감소 정책의 이행 수준을 2년마다 평가하는 자료로, 올해 발간된 제7차 보고서의 주제는 국가금연지원서비스입니다.



우리나라는 모두 7개 평가 분야 가운데 담배사용 정보수집(모니터링)과 금연지원서비스, 금연홍보(캠페인) 정책에 대해 WHO가 인정하는 최고이행 수준을 달성한 것으로 평가받았습니다.



담배사용 정보수집 분야에서는 매년 '국민건강영양조사'와 '청소년건강행태조사'를 통해 정기적으로 담배사용 실태를 파악하고 있는 점이 인정됐습니다.



이번 보고서는 특히 우리나라의 금연지원서비스를 대표적인 우수이행 사례로 소개하며 흡연자를 대상으로 하는 금연지원서비스의 제공 필요성을 강조했습니다.



우리나라는 2005년 보건소 금연진료소(클리닉)를 시작으로 상담 전화를 통한 무료금연상담과 니코틴보조제 및 약물치료를 제공하고 있습니다.



WHO는 한국의 성인남성 흡연율이 1998년 66.3%에서 2017년 38.1%로 크게 하락하는 데 국가적 차원의 전폭적인 금연 지원 서비스가 기여했다고 언급했습니다. 담뱃세 일부를 금연서비스를 위한 재원으로 배정하고 다른 담배규제 정책 및 사업들과 연계한 점을 성공적인 금연지원서비스의 핵심 요소로 꼽았습니다.



제7차 세계흡연실태보고서에 수록된 우리나라 금연지원서비스에 대한 내용은 WHO 서태평양지역사무처의 웹사이트(http://www.who.int/westernpacific) 및 페이스북과 트위터 등을 통해 확인할 수 있습니다.



보건복지부 정영기 건강증진과장은 "무광고 표준 담뱃갑 도입, 실내 공공장소 전면 금연 등 지난 5월 발표한 금연종합대책의 이행을 통해 WHO에서 요구하는 모든 분야에서 최고이행수준을 달성할 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔습니다.



[사진 출처 : WHO 홈페이지]

