[글로벌 돋보기] 쓰레기 운하 크루즈?…“암스테르담을 경험하는 새로운 방법”

암스테르담 운하에서 건져 낸 폐플라스틱병을 재활용해 만든 고급 가구. 탁자 한 면에 ‘이 가구는 암스테르담 운하에서 건져낸 플라스틱 쓰레기로 만들었습니다 This table is made from Amsterdam Canal Plastic’이라는 문구가 보인다.