美 뉴욕 타임스퀘어 일대 총격 오인으로 대혼란 벌어져 국제 입력 2019.08.07 (16:00) 수정 2019.08.07 (16:12)

미국에서 최근 총기 참사가 잇따르고 있는 가운데 뉴욕의 대표적인 관광 명소인 타임스퀘어에서 오토바이 굉음을 총격으로 오인한 시민들이 급히 몸을 피하면서 대혼란이 벌어졌습니다.



뉴욕 경찰에 따르면 현지시간 6일 밤 10시쯤 뉴욕의 관광 명소 타임스퀘어 주변에 있던 사람들로부터 총성이 들렸다는 제보가 이어졌습니다.



당시 타임스퀘어 일대에서 촬영된 영상에는 많은 사람이 일제히 몸을 피하거나 바닥에 엎드리려 하는 모습과 비명이 섞이면서 대혼란이 벌어지는 모습이 담겨 있습니다.



총격 제보에 대한 수사에 나선 뉴욕 경찰은 폭발음이나 총격 사건으로 오인된 오토바이 굉음인 것을 확인하고 "타임스퀘어에 '엑티브슈터'는 없다"(There is no #ActiveShooter in #TimesSquare)는 트윗을 올려 시민들을 안심시켰습니다.



이번 총격 오인 제보로 인해 44번가에 있는 슈베르트 극장에서 예정된 공연도 중단됐다고 극장 관계자가 밝혔습니다.



미국에서는 지난 주말 총기 난사 사건이 잇따라 텍사스에서 22명이 사망했고 오하이오주에서도 9명이 총에 맞아 희생됐습니다. 또 시카고에서 일어난 여러 건의 총격 사건으로 모두 7명이 숨졌습니다.



[사진 출처 : 게티이미지·트위터 캡처]

