뷔, 자작곡 '윈터 베어' 깜짝 공개…"RM과 공동 작사" 입력 2019.08.10 (13:30) 연합뉴스

그룹 방탄소년단 뷔(본명 김태형·24)가 솔로곡 '윈터 베어'(Winter Bear)를 깜짝 공개했다.



뷔는 10일 방탄소년단 공식 SNS와 유튜브 등에 첫 영어 자작곡 '윈터 베어' 뮤직비디오를 공개하고 노래의 정서를 표현한 사진 여러 장을 함께 게시했다.



소속사 빅히트엔터테인먼트에 따르면 이 곡은 뷔와 빅히트 프로듀서들이 공동 작곡하고 뷔와 멤버 RM(본명 김남준·25)이 함께 영어로 작사했다. 서정적인 어쿠스틱 기타 선율로 시작해 뷔의 중저음 음색이 나지막이 흐르는 따뜻한 감성의 노래다.



이 곡에는 '겨울 곰처럼 보여/ 넌 너무 행복하게 잠을 자/ 좋은 밤을 보내길'(Looks like a winter bear/ You sleep so happily/ I wish you a Good night), '내게 인사하는 네 얼굴을 상상해/ 그러면 나쁜 날들은 내게 아무것도 아니야/ 너와 함께라면'(Imagine your face say hello to me/ Then all the bad days ther're nothing to me/ With you)이란 가사가 담겼다.



뷔는 트위터에 해시태그를 붙여 "처음으로 영어로 가사 써 본 사람 요기요"라며 "투어 중에 영국 영화 보고 쓴 가사. 남준스(RM) 도와줘서 감사요"라는 글을 올렸다.



'윈터 베어' 뮤직비디오에는 뷔가 미국 등 해외 여러 도시 거리와 공원 등지를 다니며 사진을 찍거나 사색하는 모습, 자연을 벗 삼아 산책하고 식사하며 여유를 느끼는 모습이 아련한 색감으로 담겼다.



뷔가 직접 연출한 이 뮤직비디오는 공개 12시간도 안돼 유튜브 370만뷰에 육박하는 뜨거운 반응을 얻었다. 유튜브에는 영어 가사를 한글로 해석한 영상과 해외 팬들의 리액션 영상까지 발빠르게 등장했다.



방탄소년단 멤버들은 그간 믹스테이프 등 비정규 작업물을 사운드클라우드에 공개해 각자의 음악적인 개성과 역량을 뽐냈다.



뷔는 2017년 RM과 함께 작업한 자작곡 '네시'를 발표했으며, 올해 1월 홀로 작사·작곡한 노래 '풍경'을 선보였다.



[사진 출처 : 연합뉴스]

