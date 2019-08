[소녀상 지도] #소녀상되기 #소녀상과_함께 “잊지 않는 사람들”

"여기 잊지 않는 사람이 있습니다."

"기억해주세요."

일본 정부의 소녀상 전시 방해 공작에 항의하며 예술인들이 시작한릴레이에 동참하는 이들이 늘고 있습니다.릴레이는 주로 젊은이들이 많이 쓰는 인스타그램에서 해쉬태그와 함께 나타나고 있는데요. 남녀노소를 가리지 않고, 외국에서도 직접 소녀상이 되거나, 소녀상과 함께 하는 사진을 찍어서 올리며 마음을 전하고 있습니다.상해사범대에 설치돼 한국과 중국 위안부를 기리는 소녀상과 함께 사진을 찍어 올린 분은 "이곳에 왔다고 제가 나라를 위해 많은 걸 희생하신 애국자나 독립운동가가 되는 것은 아닙니다. 단지 아픔을 이겨내고 침묵의 사슬을 끊어버린 용기있는 피해자 할머니 분들의 목소리를 잊지 않았다는 것을 알리고 싶습니다. 잊지 않는 사람들이 있는 한 잊기 원하는 사람들은 이길 수 없습니다."라고 밝혔습니다.일본이 '소녀상'에 유독 민감하게 대응하는 것은 어제 오늘 일이 아닙니다. 국제예술제 '아이치 트리엔날레 2019'에서 평화의 소녀상 기획 전시를 중단하도록 하고, 독일 베를린의 여성 작가 전문 전시관인 게독 전시관에 전시 중인 소녀상의 철거를 요구하기 이전에도 소녀상에 대한 대응은 '강박'에 가까웠습니다.2014년에는 일본계 미국인과 일본계 단체인 '역사의 진실을 요구하는 세계연합회'(GAHT, The Global Alliance for Historical Truth)가 미국 캘리포니아 주 글렌데일 시에 설치된 소녀상을 철거하라며 2014년 2월 로스앤젤레스(LA) 연방지법에 소녀상 철거 소송을 제기했습니다. 기나긴 소송 결과, 일본 단체는 1심과 2심에서 모두 패소했습니다.2017년엔 미국 애틀랜타 평화의 소녀상을 무산시키기도 합니다. 애틀랜타 국립민권인권센터(National Center for Civil and Human Rights)로부터 '소녀상 건립위와 체결한 소녀상 건립 관련 약정을 이행할 수 없게 됐다'는 내용을 서면으로 통보받는데 주 애틀랜타 일본 총영사의 로비가 작용했다고 전하기도 했습니다.같은해 부산의 일본 총영사관 도로 앞에 설치된 소녀상에 항의해 주 한국 일본 대사와 영사를 본국으로 소환시키고, 강제 철거 요청을 을 했습니다.맨발의 소녀상에 유난히 강경 대응하는 일본.KBS 데이터저널리즘팀은 2017년부터 국내외 소녀상 위치와 정보를 디지털 지도로 제작해오고 있습니다. 2017년 8월 9일 기준 전국에는 나비 모양 124곳이 표시되어 있습니다. 소녀상의 위치를 알려줍니다.*포털에서는 바로보기 링크가 작동하지 않습니다. 아래 링크를 복사하시거나, 검색창에 KBS 소녀상 지도로 검색해주세요.https://bit.ly/2YXOFmK (복사 뒤 붙여넣기)*데이터 시각화 임유나