납치·화재·절도… 사건·사고 잇따라

[앵커멘트]



헤어진 연인을

흉기로 위협한 뒤 납치한 40대에 대해

경찰이 구속 영장을 신청했습니다.



음성의 한 도로에서는

신호등을 들이 받은 대형 화물차에

불이 났습니다.



여기에 절도와 음주 운전까지,

주요 사건·사고 소식을

박미영 기자가 전해드립니다.



[리포트]



사료를 운반하던

19.5톤 대형 화물차가 불탄 채

도로 한가운데에 넘어져 있습니다.



음성의 한 도로에서

42살 A 씨가 몰던 화물차가

신호등을 들이받은 뒤 전도됐습니다.



사고 충격으로 차에 불이 나

소방서 추산 4천 9백만 원의

재산 피해가 났고,

경찰은 사고 원인을 조사하고 있습니다.

---------------------------------------



음성경찰서는

헤어진 연인을 위협한 뒤 납치한

49살 B 씨에 대해

구속 영장을 신청했습니다.



B 씨는

전 여자친구가 타고있던 차를 들이받고

흉기로 위협한 뒤

자신의 차에 태워 달아났다가

경찰에 체포됐습니다.



경찰 조사에서 B 씨는

전 여자친구가 다른 남자를 만나

화가 났다고 진술한 것으로 알려졌습니다.

---------------------------------------



충주경찰서는

훔친 차를 타고 다니면서 금품까지 훔친

46살 C 씨를 입건했습니다.



C 씨는

충주시 봉방동의 한 상가에서

승합차를 훔쳐 타고 다니면서

식당 등에서 절도 행각을 벌인 혐의입니다.



C 씨는 면허 취소 수치인

혈중알코올농도 0.15% 상태로 차를 몰다가

경찰에 긴급 체포됐습니다.



KBS 뉴스, 박미영입니다.

