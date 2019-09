[일요진단 라이브] 조국 법무장관 임명, 반대 49% vs 찬성 37%

조국 법무부 장관 후보자의 국회 인사청문회가 지난 6일 국민적 관심 속에 열렸습니다. 이와 함께 검찰이 동양대 총장 명의의 표창장을 위조한 혐의로 조 후보자의 부인인 정경심 동양대 교수를 불구속 기소했다는 소식이 전해졌습니다.KBS <일요진단 라이브>는 여론조사전문기관인 한국리서치에 의뢰해 어제(7일) 하루 동안 대통령이 조국 후보자를 법무장관으로 임명하는 것에 대해 어떻게 생각하는지에 대한 여론을 물어봤습니다.조사 결과 임명에 '반대한다'는 응답이 49%였고, '찬성한다'는 응답은 37%로 집계됐습니다. '모르겠다'는 14%였습니다.이념 성향별로 의견은 극명하게 엇갈렸습니다. 진보층에선 임명 찬성이 반대보다 우세했고(찬성 66% vs 반대 26%), 반면 보수층에선 임명 반대가 찬성보다 우세했습니다(찬성 14% vs 반대 75%). 중도층에서도 반대한다는 답변이 많았습니다(찬성 27% vs 반대 52%).조국 법무장관 후보자에 대한 인사청문회를 통해 조국 후보자를 둘러싸고 제기된 의혹들이 해소됐는지 여부를 물었습니다.'해소되지 않았다'는 답변이 59%, '해소됐다'는 답변은 33%인 것으로 나타났습니다. '모르겠다'는 8%였습니다.끝으로 조국 후보자가 법무장관이 되면, 현재 진행되는 검찰 수사가 공정하게 이뤄질 것으로 생각하는지, 아니면 공정하지 않게 이뤄질 것으로 생각하는지 알아봤습니다.'수사가 공정하지 않게 이뤄질 것'이라는 응답이 49%, '공정하게 이뤄질 것'이라는 응답은 36%로 조사됐습니다. '모르겠다'는 15%였습니다.