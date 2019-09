트와이스, 12연속 히트 도전…23일 새앨범 ‘필 스페셜’ 입력 2019.09.09 (10:08) 수정 2019.09.09 (10:09) 연합뉴스

걸그룹 트와이스가 23일 여덟 번째 미니앨범 '필 스페셜'(Feel Special)을 발표한다.



9일 소속사 JYP엔터테인먼트에 따르면 트와이스는 이 앨범 동명 타이틀곡 '필 스페셜'로 12연속 히트에 도전한다.



'필 스페셜'은 트와이스가 지난 4월 발표한 일곱 번째 미니앨범 '팬시 유'(FANCY YOU) 타이틀곡 '팬시' 이후 5개월 만에 선보이는 신곡이다.



JYP는 "컴백마다 색다른 느낌의 노래와 퍼포먼스로 팬들 사랑을 받은 트와이스가 이번엔 어떤 모습으로 다가갈지 기대해 달라"고 말했다.



트와이스는 앨범 공백기 동안 월드투어 '트와이스라이츠'(TWICELIGHTS)를 성황리에 치렀다.



지난 5월 송파구 올림픽공원 체조경기장을 시작으로 아시아와 미국 4개 도시 등 지난달까지 세계 9개 지역에서 10회 공연을 열었다.



이들은 또 4억뷰를 돌파한 'TT'를 비롯해 '하트셰이커'(Heart Shaker), '낙낙'(KNOCK KNOCK), '예스 오어 예스'(YES or YES) 등 유튜브 2억뷰 뮤직비디오 9편을 보유했다.



총 11개 활동곡 중 '팬시'와 '댄스 더 나이트 어웨이'(Dance The Night Away)까지 돌파하면 11연속 2억뷰를 달성하게 된다.



[사진 출처 : 연합뉴스]

