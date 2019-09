양현종의 시즌 대역전, 타이틀을 딸에게 바친다 뉴스 9 입력 2019.09.24 (21:45) 수정 2019.09.24 (22:44)

[앵커]



올 시즌 드라마같은 한 해를 보낸 선수가 바로 양현종인데요.



평균 자책점 왕이 된다면 이 상을 딸에게 바치고 싶다는 양현종 선수를 김도환 기자가 만났습니다.



[리포트]



["(류현진 vs 김광현) 류현진."]



["(류현진 vs 박찬호) 류현진."]



["(양현종 vs 김광현) 우하하하하."]



["(다시 태어나면 야구선수 vs 직장인) 직장생활. 이거 힘들어요."]



힘들었던 3, 4월 자책점은 무려 8.01.



투구폼을 바꾸고 체인지업을 연마해 8.01에서 2.29까지 낮췄습니다.



["앞에서 못던지고 힘만써서 던졌어요. 글러브 위치를 위에서 아래로 바꾸고 TV로 현진이 형 보면서 체인지업 연마했어요."]



기본으로 돌아갔습니다.



["투수는 아시잖아요. 던지기하고 뛰기 2개가 전부입니다. 힘을 쓰기 위해서 경기장 달리고 달렸어요."]



무엇보다 딸을 생각하며 포기하지 않았습니다.



["와이프, 첫째, 둘째, 셋째 이니셜입니다."]



["아파서. 2월 초에 심장 수술했는데... 막둥이한테 고맙고... 잘 이겨내줘서... 고맙고 사랑한다는 말밖에 할 말이 없어요."]



얼마전 돌발행동을 했던 정은원에게도 메시지를 전한 양현종.



["그 때 사과직접 해줘서 너무 고맙다!"]



사퇴한 김기태 감독에게도 메시지를 전했습니다.



["이 자리에있기 까지 김기태 감독이 있어서 왔습니다. 술 줄이고 감사했습니다."]



KBS 뉴스 김도환입니다.

