영양제 맞으려던 임신부 낙태 수술한 의료진 검찰 송치 사회 입력 2019.09.27 (14:03) 수정 2019.09.27 (14:08)

영양제 주사를 맞으러 산부인과에 온 임신부에게 낙태 수술을 한 의료진이 검찰에 넘겨졌습니다.



서울 강서경찰서는 오늘(27일) 산부인과 의사 A 씨와 간호사 B 씨를 업무상과실치상 혐의로 기소의견을 달아 검찰에 송치했다고 밝혔습니다.



이들은 지난달 7일 서울 강서구 한 산부인과에서 베트남인 여성 C 씨의 동의 없이 낙태 수술을 한 혐의를 받고 있습니다. 당시 C 씨는 임신 6주차로, 영양제 수액을 맞으러 병원에 간 상황이었습니다.



간호사 B 씨는 본인 확인을 하지 않은 채 다른 환자의 차트를 C 씨의 것으로 착각해 수면 마취를 했고, 이후 의사 A 씨도 별다른 확인을 하지 않고 낙태 수술을 집도했습니다.



경찰 조사에서 이들은 "차트가 바뀌어 환자가 헷갈렸다"며 혐의를 인정한 것으로 전해졌습니다.



당초 경찰은 임신부 동의 없이 낙태한 사람을 처벌할 수 있는 '부동의 낙태' 혐의로 입건했지만, 착오로 인한 낙태 수술인 것으로 조사돼 업무상 과실치상 혐의를 적용했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]

