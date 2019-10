방탄소년단 6억뷰 뮤비 3편째…‘페이크 러브’도 돌파 입력 2019.10.12 (18:09) 연합뉴스

댓글 0

좋아요

스크랩하기

공유하기 글씨 크게보기

가

글씨 작게보기

그룹 방탄소년단(BTS)의 '페이크 러브'(FAKE LOVE) 뮤직비디오가 유튜브 조회수 6억건을 넘겼다.



소속사 빅히트엔터테인먼트는 지난해 5월 발매된 방탄소년단 정규 3집 '러브 유어셀프 전 티어'(LOVE YOURSELF 轉 TEAR) 타이틀곡 '페이크러브' 뮤직비디오가 12일 오후 4시 19분께 6억뷰를 돌파했다고 밝혔다.



방탄소년단은 '디엔에이'(DNA), '불타오르네'(FIRE)에 이어 세 번째 6억뷰 뮤직비디오를 갖게 됐다.



이 곡은 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'에서 10위를 차지했으며, 미국레코드산업협회(RIAA)에서 골드 인증을 받기도 했다. RIAA는 디지털 싱글과 앨범 판매량에 따라 골드(50만 이상), 플래티넘(100만 이상), 멀티 플래티넘(200만 이상), 다이아몬드(1천만 이상)로 구분해 인증한다. 또 이 노래가 수록된 앨범은 한국 가수 최초로 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200' 1위에 올랐다.



한편 방탄소년단은 11일(현지시간) 사우디아라비아 수도 리야드의 킹파드 인터내셔널 스타디움에서 해외 가수 최초로 무대를 펼쳤다.



오는 26∼27일, 29일 3일간 잠실 올림픽주경기장에서는 '러브 유어셀프 : 스피크 유어셀프'(LOVE YOURSELF : SPEAK YOURSELF) 투어 파이널 공연을 펼친다.



이로써 지난해 8월 시작한 '러브 유어셀프' 투어와 그 연장선으로 올해 5월 시작한 '러브 유어셀프 : 스피크 유어셀프' 투어로 세계 62회 공연을 기록하며 '러브 유어셀프' 투어 대장정을 마무리한다.



[사진 출처 : 연합뉴스]

방탄소년단 6억뷰 뮤비 3편째…‘페이크 러브’도 돌파

입력 2019.10.12 (18:09) 연합뉴스

그룹 방탄소년단(BTS)의 '페이크 러브'(FAKE LOVE) 뮤직비디오가 유튜브 조회수 6억건을 넘겼다.



소속사 빅히트엔터테인먼트는 지난해 5월 발매된 방탄소년단 정규 3집 '러브 유어셀프 전 티어'(LOVE YOURSELF 轉 TEAR) 타이틀곡 '페이크러브' 뮤직비디오가 12일 오후 4시 19분께 6억뷰를 돌파했다고 밝혔다.



방탄소년단은 '디엔에이'(DNA), '불타오르네'(FIRE)에 이어 세 번째 6억뷰 뮤직비디오를 갖게 됐다.



이 곡은 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'에서 10위를 차지했으며, 미국레코드산업협회(RIAA)에서 골드 인증을 받기도 했다. RIAA는 디지털 싱글과 앨범 판매량에 따라 골드(50만 이상), 플래티넘(100만 이상), 멀티 플래티넘(200만 이상), 다이아몬드(1천만 이상)로 구분해 인증한다. 또 이 노래가 수록된 앨범은 한국 가수 최초로 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200' 1위에 올랐다.



한편 방탄소년단은 11일(현지시간) 사우디아라비아 수도 리야드의 킹파드 인터내셔널 스타디움에서 해외 가수 최초로 무대를 펼쳤다.



오는 26∼27일, 29일 3일간 잠실 올림픽주경기장에서는 '러브 유어셀프 : 스피크 유어셀프'(LOVE YOURSELF : SPEAK YOURSELF) 투어 파이널 공연을 펼친다.



이로써 지난해 8월 시작한 '러브 유어셀프' 투어와 그 연장선으로 올해 5월 시작한 '러브 유어셀프 : 스피크 유어셀프' 투어로 세계 62회 공연을 기록하며 '러브 유어셀프' 투어 대장정을 마무리한다.



[사진 출처 : 연합뉴스]

기자 정보