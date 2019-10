[여론 인사이드] 조국 찬반 집회 세 대결 양상? ‘그렇다’ 70% vs ‘그렇지 않다’ 18% 일요진단 라이브 입력 2019.10.13 (08:49) 수정 2019.10.13 (09:25)

댓글 0

좋아요

스크랩하기

공유하기 글씨 크게보기

가

글씨 작게보기

"대규모 집회는 대의민주주의 보완"..공감 70% vs 비공감 23%

"대규모 집회는 대의민주주의 위기"..공감 52% vs 비공감 39%

일왕 즉위식 정부 사절단 파견, 반대 48% vs 찬성 36%

고화질 표준화질 키보드 컨트롤 안내 동영상영역 시작 동영상 시작 동영상영역 끝 동영상 고정 취소

[여론 인사이드] 조국 찬반 집회 세 대결 양상? ‘그렇다’ 70% vs ‘그렇지 않다’ 18%

입력 2019.10.13 (08:49) 수정 2019.10.13 (09:25) 일요진단 라이브

"대규모 집회는 대의민주주의 보완"..공감 70% vs 비공감 23%

"대규모 집회는 대의민주주의 위기"..공감 52% vs 비공감 39%

일왕 즉위식 정부 사절단 파견, 반대 48% vs 찬성 36%

일요진단 라이브 전체보기 기자 정보