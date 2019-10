검찰, 지적장애인 숨지게 한 뒤 시신 유기 5명 기소 지역뉴스(전주) 입력 2019.10.17 (21:52) 수정 2019.10.17 (21:54)

지적장애 여성을 폭행해

숨지게 한 뒤 시신을 유기한 혐의를 받고 있는

일당 5명이 재판에 넘겨졌습니다.

전주지검 군산지청은 살인 등의 혐의로

26살 A 씨 등 3명을 구속기소 했습니다.

또, 범행에 가담해

시신 유기 등을 도운 혐의로

24살 B 씨 등 2명을 불구속기소 했습니다.

이들은 지난 8월

익산의 한 원룸에서 함께 살던

지적장애인 20살 C 씨를 폭행해 숨지게 한 뒤

시신을 경남 거창의 한 야산에

몰래 묻은 혐의를 받고 있습니다.

조사 결과 이들은

숨진 C 씨에게 SNS를 통해 조건만남으로

돈을 벌게 해준다며 접근해 같이 살기 시작했고,

C 씨가 성매수남에게 자신들의 신상을

말했다는 이유로 범행을

저지른 것으로 드러났습니다. ##

