[글로벌24 주요뉴스] “IS 죄수 100여 명 탈출” 글로벌24 입력 2019.10.24 (20:30) 수정 2019.10.24 (20:55)

터키가 시리아 국경 지역을 공격한 이후, 그 지역에 수감돼있던 수니파 극단주의 무장세력 이슬람국가, IS 죄수가 100명 넘게 탈출했다고 미국 시리아 특사가 밝혔습니다.



[제프리/미 국무부 시리아·반IS 동맹 특사 : "(탈옥한 IS 죄수가) 100명이 넘은 것으로 보고 있습니다. 그들이 어디 있는지 알 수 없습니다."]



제프리 특사는 그러면서도 여전히 IS 수감시설 대부분 안전하며, 인력을 투입해 경비 중이라고 덧붙였습니다.



이런 가운데 트럼프 대통령은 쿠르드족에 대한 공격을 중단하고 영구 휴전에 합의한 터키에 대해 앞서 부과했던 제재들을 해제하겠다고 밝혔습니다.

