BTS, ‘아메리칸 뮤직 어워즈’ 3개 부문 후보 올라 문화 입력 2019.10.25 (10:01) 수정 2019.10.25 (10:03)

댓글 0

좋아요

스크랩하기

공유하기 글씨 크게보기

가

글씨 작게보기

그룹 방탄소년단(BTS)이 다음 달 열릴 '2019 아메리칸 뮤직 어워즈'(AMAs) 3개 부문 후보에 올랐습니다.



시상식 주최 측이 현지시각 24일 발표한 부문별 후보 명단을 보면, 방탄소년단은 '페이보릿 듀오 오어 그룹-팝/록'(FAVORITE DUO OR GROUP-POP/ROCK)과 '투어 오브 더 이어'(TOUR OF THE YEAR), '페이보릿 소셜 아티스트'(FAVORITE SOCIAL ARTIST) 부문에 이름을 올렸습니다.



방탄소년단은 지난해 처음 후보에 올라 한국 가수 최초로 '페이보릿 소셜 아티스트' 상을 받았습니다.



시상식은 11월 24일 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 마이크로소프트 씨어터에서 열립니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]

BTS, ‘아메리칸 뮤직 어워즈’ 3개 부문 후보 올라

입력 2019.10.25 (10:01) 수정 2019.10.25 (10:03) 문화

그룹 방탄소년단(BTS)이 다음 달 열릴 '2019 아메리칸 뮤직 어워즈'(AMAs) 3개 부문 후보에 올랐습니다.



시상식 주최 측이 현지시각 24일 발표한 부문별 후보 명단을 보면, 방탄소년단은 '페이보릿 듀오 오어 그룹-팝/록'(FAVORITE DUO OR GROUP-POP/ROCK)과 '투어 오브 더 이어'(TOUR OF THE YEAR), '페이보릿 소셜 아티스트'(FAVORITE SOCIAL ARTIST) 부문에 이름을 올렸습니다.



방탄소년단은 지난해 처음 후보에 올라 한국 가수 최초로 '페이보릿 소셜 아티스트' 상을 받았습니다.



시상식은 11월 24일 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 마이크로소프트 씨어터에서 열립니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]

기자 정보