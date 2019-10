방탄소년단 서울 콘서트 맞춰 부산행 SRT 긴급 추가 편성 경제 입력 2019.10.25 (13:30) 수정 2019.10.25 (13:45)

내일(26일)부터 서울 올림픽주경기장에서 열리는 방탄소년단의 '러브 유어셀프: 스피크 유어셀프[더 파이널]'(LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF [THE FINAL]) 공연을 관람하는 팬들의 교통 편의를 위해 수서 출발 부산행 열차가 추가 투입됩니다.



수서발고속철도 SRT 운영사 SR은 공연일인 26일과 27일, 29일 3일 동안 수서에서 22시 40분에 출발하는 SRT 부산행 #379 열차의 좌석을 기존 410석에서 820석으로 2배 확대한다고 밝혔습니다.



SR 관계자는 "방탄소년단의 많은 팬이 이번 서울 공연을 관람할 것으로 예상해 SRT 추가 투입을 결정했다"며 "지역에 거주하시는 분들이 SRT를 이용해 서울에서 열리는 대형 공연을 편하게 즐길 수 있도록 하겠다"고 말했습니다.



해당 승차권은 SRT 홈페이지 또는 앱을 통해 구매할 수 있으며 자세한 사항은 홈페이지 공지사항과 SR 고객센터(☎1800-1472)를 통해 확인할 수 있습니다.



[사진 출처 : 빅히트 제공]

