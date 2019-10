송명근 vs 정지석…한국형 ‘스피드 거포’ 맞대결 뉴스 9 입력 2019.10.25 (21:50) 수정 2019.10.25 (21:54)

[앵커]



남자 프로배구에서 개막 후 고공행진 중인 OK 저축은행이 우승후보 대한항공과 맞붙었습니다.



OK 저축은행의 에이스 송명근이 대한항공 정지석과의 스피드 대결에서 승리하며 팀의 3연승을 이끌었습니다.



하무림 기자가 보도합니다.



[리포트]



무릎 부상에서 회복한 송명근의 스파이크는 매서웠습니다.



1세트부터 연달아 터진 후위 공격은 상대 수비가 제대로 반응할 수 없을 정도로 빠르고 강력했습니다.



동물적인 반응 속도가 돋보이는 리시브와 블로킹으로 분위기를 OK 저축은행으로 가져왔습니다.



상대 블로킹도 속공으로 뚫어낼 만큼, 송명근은 공수 양면에서 빛났습니다.



정지석도 스피드를 앞세워 맞불을 놨습니다.



세트스코어 0대2로 몰린 3세트에 분전하며 팽팽한 접전이 펼쳐졌습니다.



그러나 송명근이 다시 날았습니다.



정지석의 강스파이크를 결정적인 블로킹으로 막아낸 데 이어, 빠른 스피드가 돋보인 속공으로 승기를 가져왔습니다.



우승후보 대한항공에 3대0 완승을 거둔 OK 저축은행은 개막 후 파죽의 3연승으로 1위에 올랐습니다.



송명근은 11득점으로 3경기 연속 두 자릿수 득점에 성공했고, 외국인 선수 레오도 22득점을 폭발시키며 승리의 주역이 됐습니다.



석진욱 신임 감독 취임 후 돌풍을 일으키고 있는 OK 저축은행은 오는 30일 KB 손해보험을 상대로 4연승에 도전합니다.



KBS 뉴스 하무림입니다.

