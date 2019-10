[여론 인사이드] 이낙연 총리 방일, ‘한일관계 긍정적 영향’ 41% vs ‘영향 없어’ 41% 일요진단 라이브 입력 2019.10.27 (08:43) 수정 2019.10.27 (09:41)

일본 수출규제 조치, '일본 더 타격' 42% vs '한국 더 타격' 20%

일본제품 불매 운동, '참여' 82% vs '불참' 14%

한일관계 개선 시 불매 운동은?..'지속' 49% vs '종료' 44%

