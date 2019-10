몬스타엑스, 8개월 만의 새 앨범 ‘팔로우’ 입력 2019.10.28 (10:34) 연합뉴스

보이그룹 몬스타엑스가 새 앨범을 들고 돌아온다.



28일 소속사 스타쉽엔터테인먼트에 따르면 몬스타엑스는 이날 오후 6시 새 미니앨범 '팔로우: 파인드 유'(FOLLOW: FIND YOU)를 발매한다.



국내에서 8개월 만의 신보로, 타이틀곡 '팔로우'(FOLLOW)를 비롯해 총 여덟 곡이 수록됐다.



이번 앨범에는 몬스타엑스 멤버들이 작사·작곡한 노래가 실렸다. 원호 자작곡 '미러'(MIRROR), 래퍼 주헌과 아이엠이 랩 파트를 작사한 '유 알'(U R), '씨 유 어게인'(SEE YOU AGAIN) 등이 수록됐다.



몬스타엑스는 지난 4월부터 아시아, 유럽, 북남미, 오세아니아 20개 도시에서 열린 월드투어를 성공적으로 마무리했다.



미국 ABC 모닝쇼 '굿모닝 아메리카', NBC 토크쇼 '엘렌 드제너러스 쇼'에 출연하기도 했다.



셔누, 원호, 민혁, 기현, 형원, 주헌, 아이엠로 구성된 몬스타엑스는 2015년 '트레스패스'(TRESSPASS)'로 데뷔했다.



대표곡으로 '러브 유'(LOVE YOU), '아름다워', '앨리게이터'(Alligator) 등이 있다.



[사진 출처 : 연합뉴스]

