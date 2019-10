크러쉬, 5년만 정규앨범 발매 이어 연말 콘서트 개최 입력 2019.10.31 (15:12) 연합뉴스

R&B 싱어송라이터 크러쉬(본명 신효섭·27)가 약 5년 만의 정규 앨범을 발매하고 연말 콘서트를 연다.



31일 소속사 피네이션은 크러쉬가 다음 달 정규 2집 앨범을 발표하고 12월 28∼31일 사흘간 서울 올림픽공원 SK올림픽핸드볼경기장에서 단독 콘서트를 연다고 밝혔다.



2014년에 낸 정규 1집 '크러쉬 온 유'(Crush On You)' 이후 5년 6개월 만의 정규 앨범이다.



크러쉬는 연말 콘서트 무대에서 새 앨범 수록곡을 직접 선보일 예정이다.



2012년 데뷔한 크러쉬는 '오아시스'(Oasis), '잊어버리지마', '뷰티풀'(Beautiful) 등의 대표곡이 있다.



최근 미국 R&B 가수 핑크 스웨츠(Pink Sweat$)와 협업해 만든 노래 '아이 워너 비 유어스'(I Wanna Be Yours)를 31일 자정 공개할 예정이다.



[사진 출처 : 피네이션 제공]

