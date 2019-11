수능 D-10…무리한 공부보다 컨디션 조절 지역뉴스(대전) 입력 2019.11.04 (22:27) 수정 2019.11.04 (22:29)

댓글 0

좋아요

스크랩하기

공유하기 글씨 크게보기

가

글씨 작게보기

[앵커멘트]

오는 14일 치러지는

2020학년도 대학수학능력시험이

열흘 앞으로 다가오면서

학생이나 학부모 모두

많이 긴장되고 초조할 텐데요.



무리하게 새로운 내용을 학습하기보단

복습 위주로 돌아보고

수능 시간표에 맞춰

몸 상태를 조절하는 게 중요합니다.



이수복 기자가 보도합니다.



[리포트]

점심시간이 막 지나

졸음이 오기 쉬운 오후 1시.



[이펙트1]

"All right.

Do you need performance paddle?"



열흘 앞으로 다가온

수능 시간표에 맞춰

수험생들이 영어 듣기평가로

집중력을 다집니다.



[인터뷰]

남민수 / 충남고등학교 3학년

"수능 시간에 최대한 맞춰서 아침에 국어 공부하고 그다음에 점심 먹고 과탐 공부하고, 이런 식으로 최대한 수능 컨디션에 맞춰서 공부하고 있습니다."



수시입학 비중이 70%나 되지만

대학마다 요구하는 수능 최저등급이 있고,



수시모집에 떨어질 경우

정시로 대학을 지원해야 해

수험생들에게 수능은 여전히 중요합니다.



이 때문에 의욕에 넘쳐

무리하게 새로운 내용을 학습하기보단

한 해 동안 공부했던 참고서와

정리 노트를 활용해 아는 것을 틀리는

실수를 줄여야 합니다.



시험장 반입 금지 물품도

꼭 미리 숙지해야 합니다.



시계는 분침이 있는

아날로그 형태만 반입 가능하고,

스마트 워치 등 전자식 화면표시기가

있는 시계는 가지고 올 수 없습니다.



[인터뷰]



이연충 / 대전교육청 진로담당 장학관

"휴대전화와 전자담배 블루투스 이어폰 등 모든 전자기기는 부정행위에 해당함을 꼭 기억해주시기 바랍니다."



또 낮과 밤의 온도차가

15도 안팎으로 커지면서

감기에 걸리지 않도록

건강에도 각별히 유의해야 합니다.



KBS 뉴스 이수복입니다.

수능 D-10…무리한 공부보다 컨디션 조절

입력 2019.11.04 (22:27) 수정 2019.11.04 (22:29) 지역뉴스(대전)

[앵커멘트]

오는 14일 치러지는

2020학년도 대학수학능력시험이

열흘 앞으로 다가오면서

학생이나 학부모 모두

많이 긴장되고 초조할 텐데요.



무리하게 새로운 내용을 학습하기보단

복습 위주로 돌아보고

수능 시간표에 맞춰

몸 상태를 조절하는 게 중요합니다.



이수복 기자가 보도합니다.



[리포트]

점심시간이 막 지나

졸음이 오기 쉬운 오후 1시.



[이펙트1]

"All right.

Do you need performance paddle?"



열흘 앞으로 다가온

수능 시간표에 맞춰

수험생들이 영어 듣기평가로

집중력을 다집니다.



[인터뷰]

남민수 / 충남고등학교 3학년

"수능 시간에 최대한 맞춰서 아침에 국어 공부하고 그다음에 점심 먹고 과탐 공부하고, 이런 식으로 최대한 수능 컨디션에 맞춰서 공부하고 있습니다."



수시입학 비중이 70%나 되지만

대학마다 요구하는 수능 최저등급이 있고,



수시모집에 떨어질 경우

정시로 대학을 지원해야 해

수험생들에게 수능은 여전히 중요합니다.



이 때문에 의욕에 넘쳐

무리하게 새로운 내용을 학습하기보단

한 해 동안 공부했던 참고서와

정리 노트를 활용해 아는 것을 틀리는

실수를 줄여야 합니다.



시험장 반입 금지 물품도

꼭 미리 숙지해야 합니다.



시계는 분침이 있는

아날로그 형태만 반입 가능하고,

스마트 워치 등 전자식 화면표시기가

있는 시계는 가지고 올 수 없습니다.



[인터뷰]



이연충 / 대전교육청 진로담당 장학관

"휴대전화와 전자담배 블루투스 이어폰 등 모든 전자기기는 부정행위에 해당함을 꼭 기억해주시기 바랍니다."



또 낮과 밤의 온도차가

15도 안팎으로 커지면서

감기에 걸리지 않도록

건강에도 각별히 유의해야 합니다.



KBS 뉴스 이수복입니다.

기자 정보