블랙핑크 ‘돈트 노 왓 투 두’ 안무영상 1억 뷰 돌파 입력 2019.11.12 (20:22) 수정 2019.11.12 (20:22) 연합뉴스

걸그룹 블랙핑크가 유튜브에서 또다시 '억대 뷰' 영상을 추가했다.



소속사 YG엔터테인먼트는 블랙핑크 '돈트 노 왓 투 두'(Don't Know What To Do) 안무 영상이 12일 오후 6시께 유튜브 조회수 1억 건을 돌파했다고 밝혔다.



블랙핑크 안무 영상이 1억뷰를 넘긴 건 이번이 아홉번째다.



뮤직비디오, 안무 영상, 음악 방송 등 유튜브에 게재된 블랙핑크 영상 중 1억 뷰를 넘긴 것은 열여덟편이 됐다.



앞서 11일에는 '뚜두뚜두'(DDU-DU DDU-DU) 뮤직비디오가 K팝 그룹 최초로 유튜브 10억 뷰를 돌파하는 기록을 세우기도 했다.



'돈트 노 왓 투 두'는 지난 4월 발매한 앨범 '킬 디스 러브'(Kill This Love)의 수록곡이다.



해당 앨범의 동명 타이틀곡 뮤직비디오는 지난 9월 유튜브에서 6억뷰를 넘긴 바 있다.



[사진 출처 : 연합뉴스]

