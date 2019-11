OK저축은행, 선두 턱밑 추격…KB손보 8연패 뉴스 9 입력 2019.11.16 (21:36) 수정 2019.11.16 (21:46)

남자프로배구에서 OK 저축은행이 2연승을 달리며 1위 대한항공을 턱밑까지 따라붙었습니다.



KB 손해보험은 8연패에 빠졌습니다.



1세트 OK 저축은행의 서브 리시브가 길었지만 상대 KB 손해보험 선수들이 안고 떨어집니다.



세터 이민규가 재치가 돋보였습니다.



팽팽했던 5세트.



이민규는 블로킹에도 가세해 KB 손해보험 브람의 기세를 꺾었습니다.



송명근의 서브에이스로 경기를 마무리한 OK 저축은행은 선두 대한항공에 세트 득실차 2위로 따라붙었습니다.



최하위 KB 손해보험은 8연패에 빠졌습니다.

